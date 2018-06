In 7 milioni alle urne per Comunali | stasera primo verdetto

7 milioni di italiani oggi alle urne in 761 comuni. M5s e Lega si presentano divisi : Esito incerto a Brescia, Treviso, Vicenza, Imperia, Pisa, Siena, Ancona, Catania e Messina. Si rinnovano anche due consigli di circoscrizione a Roma. Di Maio ieri: i sindaci del Movimento hanno il ...

Atalanta - dalle cessioni incassa 142 milioni in due anni : perché deve ringraziare Gasperini : Per diventare grande, l'Atalanta ha scelto la strada meno illuminata, la più difficile, ma come ogni percorso ostico, se non uccide, alla fine fortifica. Anziché tenere in rosa i giocatori migliori, ...

Comunali : domenica 10 alle urne in 761 comuni - 6 - 7 milioni di elettori : Roma - Sono 761 comuni italiani chiamati al voto domenica prossima, 10 giugno, per l'elezione dei sindaci e dei consigli Comunali nonchè per l'elezione dei consigli circoscrizionali. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Anche il voto in Sicilia e in Sardegna è fissato per domenica prossima 10 giugno, mentre in Trentino-Alto Adige gli elettori sono andati al voto il 27 maggio scorso, in ...

Nainggolan all’Inter/ La Roma vuole 40 milioni : ecco il piano di Spalletti per il Ninja : Nainggolan all'Inter, le mosse di calciomercato nerazzurre: la Roma chiede 40 milioni di euro per il Ninja, ecco il piano di Luciano Spalletti per il centrocampista(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:16:00 GMT)

Zidane - offerta super dal Qatar : 200 milioni per allenare la nazionale : ... che riportano un tweet di Naguib Sawiris in cui il magnate egiziano fa sapere che 'Zidane allenerà la nazionale del Qatar per coppa del Mondo 2022: 50 milioni per ciascuno dei quattro anni'. Se ...

La Fondazione CRT mette al bando 2 - 5 milioni di euro per i beni di Piemonte e Valle d'Aosta : ... l'apertura di molti nuovi 'cantieri diffusi' sul territorio innesca un circolo virtuoso, non solo per l'attrattività turistica e culturale del territorio, ma anche per l'economia nel suo complesso, ...

Abusi sessuali in chiesa - diocesi Usa pagherà 210 milioni di dollari alle vittime : L'esborso fa parte dell'accordo con le 450 vittime di Abusi del clero locale arrivato dopo tre anni di dispute legali in tribunale. Circa 170 milioni di dollari arriveranno dalle compagnie di assicurazione, il resto verrà dalle parrocchie, da un fondo pensione e dalla vendita di immobili. della chiesa.Continua a leggere

