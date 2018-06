Imparare ad amarsi nonostante la pelle imperfetta | il progetto fotografico

vanityfair

(Di domenica 10 giugno 2018) «Ho sofferto di una forma molto severa di acne, dall’adolescenza fino ai vent’anni. Una condizione che mi ha ostacolato incredibilmente: ho desiderato con tutta me stessa una“normale”». La fotografa londinese Sophie Harris-Taylor ha lottato tanto perad accettarsi: «La normalità è definita dalle immagini che vediamo intorno a noi. Siamo portati a credere che tutte le donne abbiano unaperfetta, ma non è così. Anche le mascherano, molte donne soffrono di malattie dermatologiche come l’acne o l’eczema, e la maggior parte di loro sente l’esigenza di nascondersi dietro una maschera di trucco, che copre ciò che le rende uniche». Ed è per questo, per celebrare l’imperfezione mostrata con orgoglio, che Sophie Harris-Taylor ha realizzato una serie di foto, Epidermis, immortalando più di 20 donne, che vivono in diverse città del Regno Unito, e che hanno imparato ...