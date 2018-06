Iliad | gli altri operatori annunciano offerte di rientro Non potevano pensarci prima?

Due disagi frequenti con Iliad Italia oggi 9 giugno : precisazioni e dettagli extra : Volge al termine una settimana abbastanza delicata per Iliad Italia. L'esordio ufficiale qui da noi è stato caratterizzato da qualche imprevisto, come si poteva facilmente immaginare, e tanto è bastato per scatenare da un lato qualche lamentela da parte di chi ha deciso di dare subito fiducia al nuovo operatore, sia le offerte nuove di zecca da parte di brand consolidati come Vodafone, Tre, TIM e Wind nel tentativo di non perdere eccessive quote ...

Iliad sta iniziando a risolvere il problema degli IP francesi : Iliad si sta adoperando per risolvere la questione degli indirizzi IP francesi e sembra che la questione sia in via di risoluzione: alcuni utenti segnalano infatti di avere un IP italiano o di poter utilizzare servizi con il blocco geografico, come RaiPlay. L'articolo Iliad sta iniziando a risolvere il problema degli IP francesi proviene da TuttoAndroid.

Passa a Tre da Iliad - Tim - Vodafone : attivazione e spedizione gratuita - migliori tariffe giugno 2018 : Passa a Tre da Iliad, Vodafone, Tim, Wind tramite lo store online dell’operatore e la SIM e l’attivazione sono gratuite così come la spedizione al proprio domicilio. Tutte le offerte non hanno vincolo di durata, l’addebito è su credito residuo o conto corrente e puoi effettuare l’acquisto 24 ore su 24 sette giorni la settimana. Play 5 Digital, Play 9 Special Digital, All In Power Digital, All In Master Digital più Super ...

Iliad : addebiti strani per gli utenti TIM che chiamano il nuovo operatore. I motivi : Di fatto quello che è giunto agli onori della cronaca nelle ultime ore è l'anomalia nei confronti di alcuni utenti TIM che chiamando numeri Iliad si sono visti addebitare le chiamate anche se fossero ...

Ancora problemi con chiamate verso Iliad : allarme per gli utenti Vodafone e soluzione : Continuano le anomalie in ambito mobile in questi giorni, soprattutto per quanto concerne le chiamate verso Iliad. Nel weekend abbiamo affrontato la questione dei costi elevati per il pubblico TIM che dispone di una SIM ricaricabile e a consumo, essendo stati riscontrati addebiti anomali proprio per questo genere di chiamate, ma a quanto pare il discorso deve essere esteso anche a coloro che sono in possesso di una SIM Vodafone secondo le ultime ...

Iliad - i GB in Europa sono 2 : la protesta degli utenti : E' vero che Iliad prima ha scritto sul sito che i 2 GB in Europa si aggiungevano ai 30 GB, per un totale di 32 GB. Era però una cosa del tutto insensata dare più GB in roaming che in Italia. E infatti ...

Iliad - offerta Italia/ Numeri non “riconosciuti” da Tim e Vodafone : il caso degli addebiti : Iliad, offerta Italia: Numeri non “riconosciuti” da Tim e Vodafone, il caso degli addebiti. I due operatori applicano tariffe internazionali: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:50:00 GMT)

Passa a Tre da Iliad - Tim - Vodafone : attivazione e spedizione gratuita - migliori tariffe giugno 2018 : Passa a Tre da Iliad, Vodafone, Tim, Wind tramite lo store online dell’operatore e la SIM e l’attivazione sono gratuite così come la spedizione al proprio domicilio. Tutte le offerte non hanno vincolo di durata, l’addebito è su credito residuo o conto corrente e puoi effettuare l’acquisto 24 ore su 24 sette giorni la settimana. Play 5 Digital, Play 9 Special Digital, All In Power Digital, All In Master Digital più Super ...

Iliad Italia/ Tutto quello che c’è da sapere - aspetti positivi e negativi : la nuova offerta in dettaglio : Iliad Italia, punti critici e aspetti positivi: costi, copertura, sim, traffico dati… Scopriamo insieme a due giorni dal lancio nel Bel Paese, quali sono gli elementi a favore o meno(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 22:26:00 GMT)

Iliad si è già attivata per localizzare gli IP in Italia : Abbiamo contattato Iliad questa mattina per sapere come avesse intenzione di muoversi sulla questione di cui vi abbiamo parlato ieri riguardante l'utilizzo di IP francesi e il geoblocking di alcuni servizi. L'articolo Iliad si è già attivata per localizzare gli IP in Italia proviene da TuttoAndroid.

La rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi : Difficile dire quanto grave possa essere un problema del genere, anche perché la gravità è più che mai soggettiva come vedremo, sta di fatto però che può essere una noia non da poco, soprattutto in alcuni casi. L'articolo La rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi proviene da TuttoAndroid.

Iliad arriva con le tariffe low cost : il confronto con gli altri operatori : Iliad Lo sbarco in Italia di Iliad, con la sua offerta-killer da 5,99 euro per minuti e sms illimitati in Italia (e verso fissi in Europa e fissi e mobili in Usa e Canada) con 30 giga di traffico dati rinforzato da 2 giga per i viaggi europei, promette di livellare ancora di più i prezzi del mercato mobile italiano. Che tuttavia, nonostante quanto si racconti in queste ore di entusiasmo per il lancio del quarto operatore, è già una delle piazze ...

Copertura punti vendita Iliad Italia : ulteriori dettagli per attivare la promozione : I punti vendita Iliad Italia rappresentano in queste ore un trend fortissimo nell'ottica della discesa in campo del nuovo operatore. Se da un lato è vero che le SIM della compagnia telefonica appena scesa in campo nel nostro Paese stanno andando a ruba da questa mattina (su OptiMagazine troverete la procedura completa per portare a termine la transazione che, ve lo ricordo, ha un costo appena inferiore ai 10 euro per l'invio e l'attivazione ...

Scopriamo i costi extra soglia e la tariffa base dell’offerta Iliad : Dopo aver presentato prima offerta dedicata agli utenti italiani, Iliad comunica anche quali saranno i costi della tariffa base a consumo. L'articolo Scopriamo i costi extra soglia e la tariffa base dell’offerta Iliad proviene da TuttoAndroid.