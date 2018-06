Il senso dei segni della passione sul corpo del Risorto

Terzo Valico - l’affondo di Rixi : «L’M5S ha più buonsenso dei “forzisti”» : Il segretario del Carroccio apre a revisioni del tracciato: chi si muove ha Toti nel mirino. L’allarme del Pd

In Thailandia - i monaci buddisti cercano il senso dei videogiochi : " Tuttavia sia Pongsiri che Suttarchai hanno affermato che il dovere di un monaco non è di isolarsi, ma di vivere il proprio mondo in modo da essere in grado di diffondere il messaggio di Buddha. ...

Cina e Usa : nessuna guerra commerciale - aumentiamo il senso di appagamento dei cittadini dei due paesi : Essendo la Cina la seconda economia del mondo, il suo rapido sviluppo economico e la domanda di consumo energetico da parte di circa un miliardo e 400 milioni di cittadini hanno evidenziato di giorno ...

Arrivano dalla Cina i sensori per la sorveglianza emotiva dei lavoratori : Caschi e cappelli dei dipendenti di alcune aziende cinesi sono dotati di un impianto che capta le onde cerebrali e fornisce informazioni sul loro stato d’animo

Di Maio soffoca il dissenso dei 5 stelle e propone al PD di "cancellare" Berlusconi : "È arrivato il momento di mettere mano al continuo conflitto di interessi nell'informazione in Italia, è il momento di dire che un politico non può possedere mezzi informazione in Italia". ...

Stash dei The Kolors ricoverato - la foto in ospedale : «Costante senso di svenimento» : Una foto di Stash dei The Kolors ricoverato in ospedale è apparsa sul profilo Instagram del cantante, che ha spiegato personalmente ai fan il motivo della sua degenza. Stash li ha rassicurati dicendo ...

Per il Moige i minori possono usare un social solo dopo che questo abbia ricevuto l'assenso dei loro genitori : Perché non iniziare da lì prima di scomodare le istituzioni? Autore Sandro Alioto Categoria Scienza e Tecnologia

Facebook : per i 13enni accesso solo con il consenso dei genitori : Da oltre sei anni offriamo prodotti che utilizzano il riconoscimento facciale nella maggior parte del mondo'. Le novità verranno presentate in Europa a partire da questa settimana. Infine gli utenti, ...

Consumatori contro YouTube : “Raccoglie i dati dei minori senza consenso” : (Foto: Getty Images) YouTube avrebbe violato la legge sulla privacy dei minori: questo sono pronte a dichiarare una ventina di associazioni per la tutela dei Consumatori, che hanno presentato una denuncia alla Federal Trade Commission. “Google ha ricavato sostanziali profitti dalla raccolta e dall’uso dei dati personali dei bambini su YouTube. La sua raccolta illegale è in corso da molti anni e coinvolge decine di milioni di bambini ...