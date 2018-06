Il segreto delle ginocchia rigenerate di Rafa Nadal

Natasha Stefanenko/ Col marito Luca Sabbioni al Gioco delle affinità : il segreto del loro amore (Domenica In) : Natasha Stefanenko , al " Gioco delle affinità " col marito Luca Sabbioni con il quale vive un rapporto davvero splendido ormai da anni. In settimana anche il suo compleanno. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 03:52:00 GMT)

“La mia vita da sogno - tra vacanze e auto di lusso” : il terribile segreto della “ragazza più invidiata del web” e delle sue spese folli. Una realtà assurda - emersa solo ora - che l’ha portata dritta in carcere : A guardarla così, attraverso gli scatti pubblicati sui social dove raccontava la sua vita sempre al limite, verrebbe da pensare a una ricca ereditiera, di quelle che possono permettersi ogni genere di lusso senza dover mai tener d’occhio il portafogli. Una serie infinita di eventi mondani, gite in barca sotto il sole cocente, trattamenti di bellezza per rimanere in forma e auto da sogno a bordo delle quali sfrecciava in compagnia ...