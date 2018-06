Il rischio della controriforma su banche popolari e Bcc

Spezia-Parma shock - indagine della Procura federale : messaggi sospetti. rischio retrocessione? : Per il calcio non c’è pace tra le problematiche sui diritti tv, l’Italia non qualificata ai mondiali in Russia e inchieste per presunti scandali. La nuova indagine della Procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggio nel pre-partita che invitavano i calciatori ...

Bankitalia - Visco : "Equilibrio conti pubblici - il rischio è di fare il passo più lungo della gamba" : Con la "politica monetaria ci occupiamo di moneta, di avere condizioni monetarie favorevoli, di costruire e gestire il sistema dei pagamenti, di produrre banconote", mentre "l'unità di informazione ...

rischio stress lavoro correlato - l'allarme della Uilpa sicilia : : ... inficiata dalle condizioni degli ambienti di lavoro e dall'esiguità degli organici che non vengono reintegrati a causa del turn over imposto dalla politica. "Alla luce di tutto questo " si legge in ...

'Atac - attentato alla sicurezza a rischio i passeggeri' - sabotaggi nel mirino della Procura : Coincidenze, incidenti ripetuti, guasti piccoli e al contempo molto pericolosi per vetture diverse , tram o autobus, . Da giorni è chiaro che potrebbe esserci un unico filo a collegare la raffica di ...

Salta il collegamento TV di Amici di Maria De Filippi - puntata a rischio per problemi tecnici : il commento della conduttrice : Il collegamento TV di Amici di Maria De Filippi Salta in piena semifinale e il pubblico è costretto a sorbirsi ben 12 minuti di pubblicità. Sarà felice Fascino, commenta la padrona di casa che si scusa con i telespettatori e spiega cosa fare nel caso in cui dovesse Saltare di nuovo la diretta su Canale 5: spegnere la TV. Non è il primo problema tecnico in questa edizione di Amici di Maria De Filippi. L'audio di Irama ne ha risentito più volte ...

Amici 2018 - vincitore finale ballo : Lauren Celentano a rischio dopo la vittoria della scorsa settimana? : Sabato scopriremo il vincitore di ballo di Amici 2018: sarà Lauren Celentano? Ci sarà una finale vera e propria contro Bryan, visto che la votazione è stata rimandata di una settimana su richiesta di Rudy Zerbi. Sì, ancora lui! dopo aver dato inizio a queste sfide interne, chiedendone una tra Carmen ed Emma, non si è sentito pronto a votare tra Lauren e Bryan, decretando il vincitore della finale di ballo. Era prevista la sfida tra i due ...

Diabete : ecco qual è la dieta che fa aumentare il rischio di un rapido innalzamento della glicemia : Il digiuno intermittente, cioè il regime alimentare che prevede un giorno di digiuno ogni due per perdere peso, può influire sul funzionamento dell’insulina e aumentare il rischio di Diabete. A questo conclusione è giunto uno studio presentato a Barcellona al Congresso dell’European Society of Endocrinology (Ece 2018) da ricercatori dell’università di San Paolo del Brasile. Nel corso della ricerca sono stati analizzati gli ...

Giornata della biodiversità - Italia paese più green d’Europa ma dall’ulivo al pomodoro molte specie a rischio : Il patrimonio di biodiversità, composto da piante e animali diversi da cui dipende la vita del pianeta, si va impoverendo a un ritmo inquietante. Dietro c’è la mano dell’uomo, che continua a distruggere habitat per far posto a campi e allevamenti e privilegiando alla natura, caccia, pesca, bracconaggio e commercio illegale. Inquinamento, riscaldamento globale e l’introduzione di specie esotiche danno il loro contributo al disastro che si sta ...

Giornata della Biodiversità : in Italia oltre un quinto delle specie a rischio estinzione : Anche in Italia e nel Mar Mediterraneo la Biodiversità è in pericolo. Inquinamento e marine litter, in primis, ma anche cambiamenti climatici, alterazione dell’habitat, specie aliene invasive e sovra sfruttamento delle risorse naturali sono i principali nemici di questo capitale naturale, di cui l’Italia è uno dei paesi più ricchi in Europa, ospitando circa la metà delle specie vegetali e circa un terzo di tutte le specie animali attualmente ...

Governo - Mattarella frena : Conte e conti a rischio? I dubbi del presidente della Repubblica : Il nome c’è, ora l’ultima parola spetta al Colle. Ieri, uscendo dallo studio alla Vetrata al Quirinale, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono dichiarati pronti, quasi con toni trionfalistici, ad iniziare l’avventura di Governo e a dare attuazione al contratto stipulato, dopo aver indicato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il nome del professor Giuseppe Conte come potenziale premier. Tuttavia il ...

Polemica su L’Ispettore Coliandro 7 - i nuovi episodi a rischio? L’attacco della Lega : “Costa troppo” : Gli elevati costi di produzione de L'Ispettore Coliandro 7 avrebbero innescato una Polemica destinata a far rumore ancora per un po'. Secondo quanto riporta Cesena Today, la responsabile del Carroccio cittadino, Giulia Zecchi, avrebbe mostrato perplessità e dubbi su quanto erogato dal comune alla produzione della famosa fiction Rai, in onda sulla rete da ormai sei stagioni. "25mila euro mi sembrano un po’ troppi per delle riprese di un paio ...