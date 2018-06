Il Parco del Locarnese non si farà

Gli "uccellini" del GP Parco Alpi Apuano planano sul podio a Terrinca : di michele masotti Il settore giovanile del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane, impegnato in quel di Terrinca, ha confermato di avere ormai raggiunto dei consolidati livelli di eccellenza. Lo scenario ...

Agrigento : Tusa - Parco Valle dei templi fiore all'occhiello e modello da esportare : Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - "Agrigento e il Parco della Valle dei templi sono il fiore all'occhiello della nostra offerta culturale in Sicilia. Passi in avanti come quello di stasera, sono quindi per noi lo stimolo ad esportare queste buone pratiche al resto dell'Isola. Questo Parco, con la sua ec

Via la plastica dal mare di Lecce : Parco dell’Acquatina più pulito nella giornata mondiale degli Oceani : Ci hanno pensato i ragazzi delle scuole superiori dei licei Banzi e De Giorgi si sono armati di guanti e sacchi e hanno raccolto le plastiche che invadono il bacino a ridosso della Marina di Frigole. Nel corso della mattinata che – organizzata da Fondazione CMCC, Università del Salento e Comune di Lecce – protagonisti sono stati i ragazzi con esperti, docenti universitari, sportivi, e operatori del turismo e della ristorazione. hanno raccolto ...

Ordine dei Geologi : insediata la commissione tecnica del Parco delle Madonie : Si è insediata questa mattina a Petralia Sottana, presso la sede del Parco delle Madonie, la commissione tematica dell’Ordine regionale dei Geologi di Sicilia e del Parco delle Madonie. Si tratta della prima di una serie di commissioni dell’Ordine dei Geologi che in sinergia con gli Enti che gestiscono i parchi dell’Isola si occuperanno dello studio delle aree interessate per sviluppare azioni finalizzate alla valorizzazione del territorio, alla ...

Parco Valentino - Inaugurato il Salone dell'Auto a Torino - VIDEO : stata inaugurata questa mattina la quarta edizione del Parco Valentino, il Salone dellauto di Torino. Al taglio del nastro hanno presenziato, oltre al presidente della manifestazione Andrea Levy, il sindaco Chiara Appendino e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, fresco di nomina. Il ruolo di Torino. Il primo cittadino ha espresso gratitudine nei confronti degli organizzatori e di tutti i partecipanti, che con ...

Parco Valentino - Venite a giocare con noi al Salone dell'Auto : Prende il via la quarta edizione del Salone dell'Auto di Torino, in calendario fino a domenica 10 giugno. Tante le novità per gli appassionati di motori: al Parco Valentino si potranno ammirare più di mille tra supercar, one-off, hypercar e un corollario di raduni, meeting, mostre ed eventi. L'ingresso è gratuito (dalle 10 alle 24 all'esposizione), previa registrazione con biglietto elettronico scaricabile dal sito della ...

Car Design Award 2018 - a Parco Valentino i premi per le più belle del reame – FOTO : Un premio per il Design automobilistico, tra i più prestigiosi che ci siano. Che va a chi, tra “creativi” e centri stile, si è segnalato per modelli o progetti innovativi. Parliamo del Car Design Award, i cui riconoscimenti sono stati assegnati ieri da una giuria internazionale in occasione della giornata inaugurale del salone dell’auto Parco Valentino, a Torino. Ospite d’onore il vincitore dell’edizione del ...

Montefiore ricorda Renato Curi a 40 anni dalla morte. All'ex calciatore del Perugia verrà intitolato il campo di calcio a 5 dentro al Parco ... : Il 20 settembre 1953 a Montefiore dell'Aso nasceva Renato Curi. Da calciatore vestì le maglie di Giulianova, Como e Perugia, sino alla scomparsa nell'ottobre 1977. A 40 anni di distanza, il suo paese ...

Aspromonte : il Gufo Reale ripreso dai ricercatori del Parco Nazionale e di Storcal [VIDEO] : Simbolo di un’elevata diversità biologica, considerata “specie ombrello” poiché con la sua presenza garantisce indirettamente la conservazione di molte altre specie dell’ecosistema, il Gufo Reale è al centro di una speciale attività di monitoraggio e tutela del Parco Nazionale dell’Aspromonte. I ricercatori di Storcal Eugenio Muscianese e Manuela Policastrese, durante le fasi dello specifico progetto del Parco Nazionale dell’Aspromonte sulle ...

Maserati al Salone dell’Auto Parco Valentino di Torino : L’azienda produttrice di automobili con sede a Bologna si ‘trasferisce’ a Torino per il Salone dell’Auto Maserati anche quest’anno sarà protagonista al Salone dell’Auto Parco Valentino che da oggi, 6 giugno, fino a domenica 10 giugno, animerà il centro della città di Torino. La quarta edizione dell’esposizione statica di auto lungo i viali dello splendido Parco della città della Mole, accoglierà un Maserati Levante e una ...

Il Parco Valentino vetrina «green» dell'auto È il Salone di Torino : La sfilata di 300 supercar per le vie del centro è la dimostrazione di quanto l'intera città sia coinvolta, una partecipazione che nessun Salone in altre parti del mondo è in grado di raggiungere. ...

Parco Valentino - parte oggi il salone dell’auto “democratico” e a cielo aperto : Si inaugura oggi, con la tradizionale passeggiata tra gli stand del neo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli e del sindaco di Torino Chiara Appendino, la quarta edizione del salone dell’auto di Parco Valentino. La kermesse, organizzata nell’omonimo giardino torinese, andrà avanti fino al 10 giugno e sarà aperta dalle ore 10 alle 24. 44 marchi espositori, più di 30 meeting ed eventi dinamici di club e case ...