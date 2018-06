Il naufragio del G7 La giravolta di Trump per separare Russia e Cina

Il ministro degli Interni tunisino è stato licenziato a causa del naufragio di migranti di domenica : Il primo ministro della Tunisia, Youssef Chahed, ha licenziato il ministro degli Interni del suo governo, Lofti Brahem, probabilmente a causa del ribaltamento della barca con a bordo 180 migranti avvenuto domenica al largo delle coste della Tunisia. Il governo The post Il ministro degli Interni tunisino è stato licenziato a causa del naufragio di migranti di domenica appeared first on Il Post.

Sale a 48 vittime il bilancio del naufragio in Tunisia : 68 i sopravvissuti, ma all'appello mancherebbero ancora una decina di persone. L'Ong Forum tunisino per i diritti economico e sociali , Ftdes, , chiede al governo tunisino di rivedere le politiche di ...

naufragio di migranti al largo della Tunisia : 48 morti : Ennesimo Naufragio di migranti nel Mar Mediterraneo, a poche ore da quello costato la vita a 9 persone al largo della Turchia. Sempre oggi, al largo delle coste della Tunisia, un barcone con a bordo circa 180 migranti si è inabissato provocando la morte di almeno 46 persone.I soccorritori prontamente giunti sul posto sono riusciti a trarre in salvo 67 persone, molte di nazionalità tunisina, a circa 30 chilometri al largo della costa ...

Migranti - si aggrava il bilancio del naufragio in Tunisia : 48 vittime - : Sale il numero dei morti al largo delle coste di Kerkennah . Decine ancora le persone che mancano all'appello, 68 quelle tratte in salvo. Intanto la procura di Sfax ha aperto un'inchiesta

TUNISIA - STRAGE MIGRANTI IN MARE : 48 MORTI/ naufragio nel Mediterraneo - al via identificazione delle vittime : Turchia, Naufragio nel Mar Egeo: MORTI 6 bambini, in tutto 9 i MIGRANTI ripescati senza vita nel Mediterraneo. 46 cadaveri trovati davanti alle coste della TUNISIA(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:01:00 GMT)

naufragio al largo della Turchia : 9 morti - 6 i bambini : 12.24 - Secondo quanto riferito dalle autorità di Ankara il motoscafo naufragato oggi nel Mar Egeo al largo delle coste della provincia turca di Antalya aveva a bordo 15 migranti. Nove i morti, di cui sei bambini. Quattro persone sono state tratte in salvo dalla guardia costiera turca e un'altra da un peschereccio. Il natante è naufragato alle 2.22 di oggi al largo dell'isola di Kekova Geykova.Naufragio di migranti al largo della Turchia con ...

Migranti - doppio naufragio al largo delle coste turche e tunisine : oltre 50 vittime : Due nuove tragedie nel Mediterraneo: al largo delle coste della Turchia e della Tunisia sono morti oltre 50 Migranti in rotta verso l’Europa....

Migranti - naufragio al largo della Tunisia : almeno 35 morti : Migranti, naufragio al largo della Tunisia: almeno 35 morti Migranti, naufragio al largo della Tunisia: almeno 35 morti Continua a leggere L'articolo Migranti, naufragio al largo della Tunisia: almeno 35 morti proviene da NewsGo.

Migranti - naufragio al largo della Tunisia : 35 morti/ Ultime notizie - strage nel Mar Egeo : tanti dispersi : Turchia, naufragio nel Mar Egeo: morti 6 bambini, in tutto 9 i Migranti ripescati senza vita nel Mediterraneo. 11 cadaveri trovati davanti alle coste della Tunisia(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:09:00 GMT)

Strage di migranti al largo della Tunisia : almeno 35 morti in un naufragio : Sono almeno 35 le persone morte nella notte nel naufragio di un barcone al largo delle coste tunisine. A bordo dell'imbarcazione ci sarebbero state circa 180 persone, altre 67 sono state portate in salvo. Le operazioni, riportano le autorità, continuano senza sosta.Continua a leggere

Strage di migranti al largo della Tunisia : almeno 35 morti in un naufragio : Strage di migranti al largo della Tunisia: almeno 35 morti in un naufragio Sono almeno 35 le persone morte nella notte nel naufragio di un barcone al largo delle coste tunisine. A bordo dell’imbarcazione ci sarebbero state circa 180 persone, altre 67 sono state portate in salvo. Le operazioni, riportano le autorità, continuano senza sosta.Continua a […] L'articolo Strage di migranti al largo della Tunisia: almeno 35 morti in un ...

TURCHIA - naufragio NEL MAR EGEO : MORTI 6 BAMBINI/ Ultime notizie - 35 vittime al largo delle coste tunisine : TURCHIA, NAUFRAGIO nel Mar EGEO: MORTI 6 BAMBINI, in tutto 9 i migranti ripescati senza vita nel Mediterraneo. 11 cadaveri trovati davanti alle coste della Tunisia(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:40:00 GMT)

Migranti - doppio naufragio al largo delle coste turche e tunisine : oltre 40 vittime : Due nuove tragedie nel Mediterraneo: al largo delle coste della Turchia e della Tunisia sono morti oltre 40 Migranti in rotta verso l’Europa....

Migranti - naufragio al largo delle coste turche : almeno 35 morti - tra cui sei bimbi : E’ salito ad almeno 35, di cui sei bambini, il numero delle persone morte nel naufragio di un barcone carico di Migranti al largo della Tunisia. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa di Tunisi: il motoscafo sul quale viaggiavano è affondato al largo delle coste turche....