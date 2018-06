Il mondo altro in movimento

M5s - Grillo sul palco suona la campanella : “E ora chi me la prenderò? Un mondo se ne va e un altro sta arrivando” : Sul palco della manifestazione in piazza Bocca della Verità il fondatore Beppe Grillo è arrivato con una campanella: “Questo suono determina la divisione di un mondo che se ne sta andando con un mondo che arranca e sta arrivando. C’è un mondo che se ne va, che agonizza, e un mondo che sta arrivando e noi stiamo accelerando. Nessuno si aspettava una roba così, se Gianroberto fosse qua oggi, se fosse stato alla parata, sicuramente avrebbe detto ...

Altro che Juve o Real - in Inghilterra si gioca la partita più ricca del mondo : Chiamali scemi… Se voi, invece, volete dare vita alla partita più povera e ignorante del mondo, iscrivetevi ai nostri Giochi del Calcio di Strada. Fare schifo low cost è la nostra specialità. ...

Canoa velocità - Coppa del mondo Duisburg 2018 : altro quarto posto per l’Italia - lo ottiene Carlo Tacchini : Si è conclusa la sessione mattutina della seconda giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità in corso a Duisburg, in Germania. Come ieri, anche oggi il miglior risultato per l’Italia è stato un quarto posto. Gli azzurro sono entrati con un equipaggio in due delle nove Finali A disputate. Nel C1 1000 metri maschile (specialità olimpica) Carlo Tacchini ha ottenuto il quarto posto in 3’46″797, dietro tre ...

Le riforme annunciate da un altro premier - il più anziano del mondo : Sul fronte dell'economia, l'ex primo ministro ha guadagnato punti preziosi con la promessa di cancellare un tassa sui beni e sui servizi varata nel 2015, che colpiva soprattutto le fasce più basse ...

I prodotti artigianali conquistano l'e-commerce. Balzola : "In pochi giorni i nostri baci di Alassio arrivano all'altro capo del mondo" : La nuova frontiera del commercio, a dire il vero già molto in voga soprattutto tra le nuove generazioni e nelle città più grandi è l'e-commerce. L'e-commerce può riferirsi all'insieme delle ...

I Dischi del Sole - canzoni da un altro mondo : ... oltre che i vinili modaioli o i cd, quella vecchia Italia di sognatori, diseredati, anarchici, e di donne , anche allora, affannate e arrabbiate e innamorate, sceglie ora anche lo streaming, Spotify ...

Scherma - Coppa del mondo Tauber 2018 : Chiara Cini ed Elisa Vardaro si fermano ai piedi del podio. Altro successo per la russa Inna Deriglazova : L’Italia non sale sul podio nella gara individuale di Tauber (Germania) per la Coppa del Mondo di fioretto femminile. Le due migliori azzurre sono state Chiara Cini ed Elisa Vardaro, eliminate ai quarti. Il successo finale va ancora una volta alla russa Inna Deriglazova che batte di una stoccata l’esperta sudcoreana Jeon Hee Sook (13-12) e sale così a quota quattro vittorie stagionali. Sul terzo gradino del podio troviamo invece due giovani ...

Scherma - Coppa del mondo Tauber 2018 : Chiara Cini ed Elisa Vardaro si fermano ai piedi del podio. Altro successo per la russa Inna Deriglazova : L’Italia non sale sul podio nella gara individuale di Tauber (Germania) per la Coppa del Mondo di fioretto femminile. Le due migliori azzurre sono state Chiara Cini ed Elisa Vardaro, eliminate ai quarti. Il successo finale va ancora una volta alla russa Inna Deriglazova che batte di una stoccata l’esperta sudcoreana Jeon Hee Sook (13-12) e sale così a quota quattro vittorie stagionali. Sul terzo gradino del podio troviamo invece due giovani ...

Youtopia - cose dell'altro mondo " La recensione : ... Matilda De Angelis , frequenta con assiduità, costruendosi di fatto un rifugio, come fosse una capanna sull'albero, attraverso Landing , nome immaginario di un mondo virtuale elettronico/digitale ...

“Sarà Mara Venier la conduttrice”. Clamorosa novità nel mondo della tv italiana. Dopo l’esperienza all’Isola - per la Zia si aprono le porte di un altro programma. Non da comprimaria - ma da vera e propria protagonista (come ai bei tempi) : Terremoti e sconvolgimenti nel mondo della tv italiana. Si vanno delineando, settimana Dopo settimana, i tasselli del prossimo palinsesto autunnale delle varie reti televisive. Uno dei territori dove occorre decisamente mettere mano è quello della domenica pomeriggio di Rai1. Dopo la decisione poco felice di rinunciare all’Arena di Massimo Giletti e di posizionare una lunga Domenica in guidata dalle sorelle Parodi, decisione che non ha ...

Bella Hadid - look 'spaziale' per un fisico dell'altro mondo : Foto: PrPhotos La modella torna in USA dopo un viaggio a Tokyo Bella Hadid è stata sorpresa all'aeroporto di Los Angeles con un look decisamente stravagante. Oltre al suo fisico statuario è stato ...

Bella Hadid - look 'spaziale' per una fisico dell'altro mondo : ... parla l'ex migliore amica: 'Ecco com'è cambiata' - LEGGI Un post condiviso da , @BellaHadid, in data: Apr 6, 2018 at 11:51 PDT Bella Hadid, look spaziale per una fisico dell'altro mondo Amanda Lear ...

Trump grazia "Scooter" Libby. Dopo la nomina di Bolton altro mano tesa verso il mondo dei falchi neocon di Bush : Il presidente Donald Trump ha deciso di perdonare Lewis "Scooter" Libby, l'ex capo di gabinetto dell'allora vice presidente Dick Cheney, condannato nel 2007 (a 30 mesi di prigione e 250 mila dollari di multa) per falsa testimonianza e spergiuro nell'inchiesta sull'outing della spia della Cia Valerie Plame. Lo riportano i media americani.L'ex presidente George W. Bush aveva commutato la condanna di Libby permettendogli di lasciare il carcere, ma ...

mondo del calcio ancora sotto shock : altro calciatore trovato morto [NOME - FOTO e DETTAGLI] : Il Mondo del calcio ancora sotto shock, altra morte che ha sconvolto tutti. Si tratta del 18enne Samba Diop, Le Havre in lutto ma in generale tutto il Mondo del calcio, le cause del decesso sono ancora da chiarire e non sono state specificate. La seconda squadra del Le Havre avrebbe dovuto giocare contro il Reims, l’incontro è stato rinviato a data da destinarsi. Per ricordare il calciatore ci sarà un minuto di silenzio nei campi di Ligue ...