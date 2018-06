Il ministro Tria blinda l' euro | L' uscita non è in discussione

Il ministro dell'Economia Tria : "Impegno del governo sull'euro. Riforme che rispettino bilancio" : Tria: opere pubbliche "volano per la crescita" "Gli investimenti pubblici sono un volano per la crescita di medio e lungo periodo": afferma il neo ministro dell'Economia e preannuncia "una forte ...

Il ministro dell’Economia Tria : «Impegno del governo sull’euro. E il debito calerà» : Il ministro dell’Economia : «La posizione dell’esecutivo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non si risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

Giovanni Tria - l'inquietante silenzio del ministro dell'Economia su spread e Borsa : il retroscena terrificante : Cauto e 'preoccupato'. In questi giorni di spread alle stelle e crolli in Borsa , l'unico che avrebbe diritto a parlare è Giovanni Tria , il ministro dell' Economia . Che invece tace. Il motivo? L'ha confidato ai suoi più stretti collaboratori e ai colleghi: 'Ogni parola può influenzare i mercati'. Il guaio è che nel governo molti non hanno considerato ...

Prudenza - parola d'ordine del ministro Tria : 'Il silenzio è d'oro', sembrerebbe essere il motto del neo referente del dicastero dell'Economia che, a differenza di alcuni colleghi del suo esecutivo, pesa ogni parola -

La crescita economica dell'Italia secondo il ministro Tria. Nero su bianco : Passa per gli investimenti pubblici la crescita economica italiana. Ne è convinto il neoministro dell'Economia Giovanni Tria che, in un lungo articolo pubblicato dal sito Formiche , spiega la sua personale ricetta, insieme all'economista Pasquale Lucio Scandizzo. Il declino degli investimenti in ...

Governo - il colpo di Matteo Salvini all'Economia : con chi commissaria il ministro Tria - sgambetto a Sergio Mattarella : Un colpo basso per Sergio Mattarella : ha fatto di tutto per cacciare dalla porta principale gli euroscettici dal Governo, ma Matteo Salvini li ha fatti tutti rientrare dalla finestra. E che finestra: ...

Giovanni Tria all’Economia - quali sono le idee del nuovo ministro? : È sicuramente il ministro più ascoltato ed influente della Repubblica Italiana soprattutto da quando, nel 2001, il relativo dicastero è stato istituito a seguito dell’accorpamento del Ministero delle finanze e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Influente perché “svolge le funzioni di indirizzo e di regia della politica economica e finanziaria complessiva dello Stato. In particolare, si occupa della ...

Renato Brunetta - la telefonata al ministro Tria : 'Occhio - bisogna trovare le coperture' : 'Noi di Forza Italia voteremo no alla fiducia al governo'. Renato Brunetta ribadisce che questo governo il centrodestra continua a considerarlo 'illegittimo' anche se il neo ministro dell'Economia Giovanni Tria è un suo 'caro amico'. In una intervista a La Stampa Brunetta rivela che si sono sentiti: 'Gli ho dato un unico consiglio, anche se non ne ha bisogno, quello di seguire scienza ...

ministro Tria : 'Nessuna forza politica vuole uscire dall'euro' : "Rassicuriamo che in Italia non esiste nessuna forza politica che dica di voler uscire dall'euro". Lo ha affermato il neo Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al ricevimento del Quirinale per le celebrazioni della Festa della Repubblica. "Il nostro team di governo - ha poi aggiunto - è un'ottima squadra".