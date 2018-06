Il ministro dell' Economia Tria | Impegno del governo sull' euro Riforme che

Il ministro dell’Economia Tria : «Impegno del governo sull’euro. E il debito calerà» : Il ministro dell’Economia : «La posizione dell’esecutivo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non si risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

Il ministro dell’Economia Tria : economia italiana forte - ora meno deficit - più investimenti : Il ministro dell’economia : «La posizione del governo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non i risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

GAY PRIDE ROMA 2018/ Centinaia di migliaia alla marcia arcobaleno : contestato il ministro Fontana della Lega : Gay PRIDE ROMA 2018: oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Giovanni Tria - l'inquietante silenzio del ministro dell'Economia su spread e Borsa : il retroscena terrificante : Cauto e 'preoccupato'. In questi giorni di spread alle stelle e crolli in Borsa , l'unico che avrebbe diritto a parlare è Giovanni Tria , il ministro dell' Economia . Che invece tace. Il motivo? L'ha confidato ai suoi più stretti collaboratori e ai colleghi: 'Ogni parola può influenzare i mercati'. Il guaio è che nel governo molti non hanno considerato ...

Ilaria Cucchi : "Caro Stefano - facciamo schifo al ministro dell'Interno - ma lo affronteremo" : "Caro Stefano. facciamo schifo al ministro dell'Interno. Ora chi ci offendeva in modo becero e greve è diventato deputato ma è rimasto segretario del sindacato di Polizia Sap. Si nascondono dietro immunità e ruoli ma sai cosa penso? Penso che dobbiamo portare rispetto per le Istituzioni che rappresentano. Li affronteremo a viso aperto Stefano. Parleremo con loro". Così Ilaria Cucchi in un lungo post su Facebook."Ora ...

Ilaria Cucchi 'Facciamo schifo al ministro dell Interno. Ma lo affronteremo...' : ROMA - 'Facciamo schifo al ministro dell'Interno, ma abbiamo rispetto per le istituzioni e quindi lo affronteremo'. Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano - il ragazzo arrestato e morto in caserma nel ...

Comitato Ricorrenti Dirigenti Scolastici 2011 : Intervenga urgentemente il ministro dell’Istruzione Bussetti : Al nuovo Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca Prof. Bussetti spetterà, tra l’altro, porre attenzione alla delicata questione dei Ricorrenti al concorso DS 2011 che si sono visti discriminare dalla L.107/2015 rispetto ai colleghi nelle medesime condizioni dei ricorsi 2004/06. Il Comitato dei Ricorrenti al concorso DS 2011 chiede l’intervento urgente al Ministro Bussetti al fine […] L'articolo Comitato Ricorrenti Dirigenti ...

Migranti - primi due sbarchi dell'era Salvini/ Navi Ong a Reggio e Pozzallo : Sea Watch risponde al neoministro : Migranti, primi due sbarchi dell'era Salvini: nave Ong tedesca ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo. Seconda nave a Pozzallo: oltre 200 profughi.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:10:00 GMT)

Il ministro Savona ha già cambiato tono sull'Europa a causa dello spread? : "A nome del Governo italiano porgo il benvenuto e l'augurio di buon lavoro agli 81 delegati di 27 Paesi che partecipano al Cooperation Project 2. Un particolare ringraziamento rivolgo al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e al Comandante della Guardia di Finanza Toschi, che ci hanno voluto onorare con la loro presenza. Non entro nel merito dei lavori perchè altri provvederanno a farlo meglio di me". Con ...

Franco Bechis - la spifferata su Renata Pavlov : 'La zarina del ministro dell'Economia'. Un terremoto : La chiamano già la 'zarina di via XX Settembre'. Lei è Renata Pavlov , 'bella donna poco più che cinquantenne che negli ultimi anni è stata l'ombra stessa del ministro dell'Economia Giovanni Tria ', scrive Franco Bechis sul Tempo . Il ritratto della altissima funzionaria, curriculum enorme e prestigioso e un carattere forte, è gustosissimo. 'Al ministero - scrive Bechis -...

5 fumetti per far cambiare idea al nuovo ministro dell’Istruzione Bussetti : “Invece di stare tutta l’estate seduti sulla sdraio a leggere i fumetti o a giocare col cellulare, meglio essere stimolati da buone letture o attività che tengano acceso, vigile, attento, impegnato il cervello“. Così il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, fresco di nomina, ha nominato en passant la cosiddetta “nona arte“, quella dei fumetti per l’appunto, giusto giusto per liquidarla con sufficienza. O ...

Debutto ministro Trenta alla Nato nel segno della continuità : Il Debutto del neo ministro è stato all'insegna della continuità della politica estera e di difesa …

Migranti - la Sea Watch verso Reggio Calabria primo sbarco dell era Salvini. Il ministro attacca 'No alle Ong che fanno da taxi' : ROMA - Sarà il primo sbarco da una nave umanitaria da quando Salvini è al Viminale, e il lavoro delle organizzazioni non governative al fianco dei Migranti è tornato in un lampo in primo piano tra i ...

[La storia] La retromarcia del ministro Savona : l'euro è un pilastro dell'Unione Europea - va rafforzato : ... Sergio Mattarella, alla sua nomina come ministro dell'Economia a causa dell'ideazione di un piano B per abbandonare la moneta unica senza preavviso nel giro di un week end. Il rifiuto del Capo dello ...