Il governo del cambiamento faccia tornare i soldati italiani dall' Afghanistan

Contratto di governo - Huffington Post contro Corriere sul “caso” della bozza. “La fonte era nota - consegna concordata” : Botta e risPosta tra Lucia Annunziata, direttore del sito Huffington Post, e Federico Fubini, vicedirettore del Corriere della Sera. Sabato Fubini ha scritto un articolo sulla speculazione contro l’Italia da parte del fondo AH di Alan Howard, che scommettendo sul ribasso dei titoli di Stato italiani ha registrato a maggio un attivo del 36,7%, un rendimento 200 volte superiore alla media dei 5 anni precedenti. Operazione avvenuta, secondo ...

governo : Di Maio - deleghe? Individueremo persone più appropriate : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Cercheremo di individuare le persone con le sensibilità più appropriate perché stiamo parlando di avere un interlocutore per i servizi segreti, la gestione dell’editoria”. Ad affermarlo a ‘In Mezz’Ora’ è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito alle deleghe. I fondi all’editoria, aggiunge, “nel passato sono stati utilizzati un ...

NW : votanti sostengono no del governo su scorie al Wellenberg : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

governo - il ministro dell’Interno Salvini : “Femministe pro Islam? Si mettano il burqa. Per alcune sarebbe pure meglio” : “In Italia abbiamo i fenomeni a sinistra che sono femministe e a favore dell’Islam. Mettetevi d’accordo con voi stesse: o fai la femminista o ti metti il burqa. Magari qualcuno starebbe meglio col burqa”. Sono le parole di Matteo Salvini, ministro dell’Interno, a Brescia, venerdì 8 maggio, per la chiusura della campagna elettorale della candidata sindaca Paola Vilardi, avvocata di Forza Italia sostenuta dalla Lega e ...

governo - Conte : “Scarsa autonomia rispetto a Salvini e Di Maio? Sono io che indirizzo la politica dell’esecutivo” : “Cosa risponde a chi la accusa di scarsa autonomia rispetto ai leader della maggioranza che la sostengono?” ha chiesto una giornalista al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di conclusione dei lavori del G7 a Charlevoix, in Canada. “Le forze della maggioranza hanno sottoscritto un contratto che costituisce un rafforzamento dell’autonomia del presidente del Consiglio. Mi assumo la ...

Giovanni Tria - "Impegno governo sull'euro"/ Ministro dell'Economia : "Il debito pubblico calerà" : Giovanni Tria, "Impegno Governo sull'euro": il Ministro dell'Economia ha parlato degli obiettivi dell'esecutivo Lega-M5s, "il debito pubblico calerà".(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:43:00 GMT)

Luigi Di Maio : "Taglio ai vitalizi"/ governo - "Delibera nelle prossime settimane : studiamo pensioni d'oro" : Luigi Di Maio: "Tagliamo i vitalizi". Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo del Governo M5s-Lega è pronto anche a tagliare le pensioni d'oro: "delibera storica"(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:32:00 GMT)

Il ministro dell'Economia Tria : "Impegno del governo sull'euro. Riforme che rispettino bilancio" : Tria: opere pubbliche "volano per la crescita" "Gli investimenti pubblici sono un volano per la crescita di medio e lungo periodo": afferma il neo ministro dell'Economia e preannuncia "una forte ...

Pure l'editore del "Foglio" prova a riposizionarsi : "Il governo merita fiducia" : Roma - C'è molto distaccato british humour fin dal titolo con cui, in prima pagina sul Foglio, si presenta la lunga lettera di rimbrotto dell'editore in persona: 'La voce del padrone'. A Valter ...

Il ministro dell’Economia Tria : «Impegno del governo sull’euro. E il debito calerà» : Il ministro dell’Economia : «La posizione dell’esecutivo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non si risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

Laura Castelli a Sky TG24 : 'Confindustria si fidi del nuovo governo' - : La deputata M5s, ospite de L'intervista di Maria Latella, ha commentato così le dichiarazioni del presidente degli industriali Vincenzo Boccia. È poi intervenuta sul tema immigrazione: "Ci sono ong ...

DI MAIO - "DELOCALIZZAZIONE VA FERMATA"/ Video : "governo sarà con i sindaci M5s". Insorgono opposizioni : Di MAIO, Video: "La delocalizzazione va fermata, chi ha preso soldi dallo stato non può permetterselo". Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico in un nuovo intervento(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:31:00 GMT)

Giulia Grillo : 'Vaccini citati nel Contratto' - ma non sembrano una priorità del governo : Vaccini e finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, temi delicati che raccontano bene come Giulia Grillo al Ministero della Sanità non avrà un compito semplice. La donna, scelta da Giuseppe Conte per il suo Governo, si approccerà al delicato ruolo con la duplice veste di 'politico' e di 'tecnico'. Oltre ad essere, infatti, un'esponente del Movimento Cinque Stelle è anche un medico legale. Conoscere il sistema dal profondo potrebbe ...

G7 - Conte : «Trump contento del governo. Sul commercio c’è l’accordo» : Il premier torna a parlare dal G7: «Mosca isolata non conviene a nessuno». Conferma di aver ricevuto l’invito alla Casa Bianca e annuncia: «Trovato accordo sul commercio»