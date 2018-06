Il contratto di governo | secondo Tria | no all' uscita dall' euro e riforme sostenibili

Il contratto di governo - secondo Tria : no uscita dall'euro e riforme sostenibili : Il mnistro dell'economia traccia le linee del governo all'insegna del realismo e della necessita di conquistare la fiducia dei mercati. I conti saranno tenuti in ordine, con l'obbiettivo di ridurre il rapporto debito ...

contratto di governo - Huffington Post contro Corriere sul “caso” della bozza. “La fonte era nota - consegna concordata” : Botta e risPosta tra Lucia Annunziata, direttore del sito Huffington Post, e Federico Fubini, vicedirettore del Corriere della Sera. Sabato Fubini ha scritto un articolo sulla speculazione contro l’Italia da parte del fondo AH di Alan Howard, che scommettendo sul ribasso dei titoli di Stato italiani ha registrato a maggio un attivo del 36,7%, un rendimento 200 volte superiore alla media dei 5 anni precedenti. Operazione avvenuta, secondo ...

Giulia Grillo : 'Vaccini citati nel contratto' - ma non sembrano una priorità del Governo : Vaccini e finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, temi delicati che raccontano bene come Giulia Grillo al Ministero della Sanità non avrà un compito semplice. La donna, scelta da Giuseppe Conte per il suo Governo, si approccerà al delicato ruolo con la duplice veste di 'politico' e di 'tecnico'. Oltre ad essere, infatti, un'esponente del Movimento Cinque Stelle è anche un medico legale. Conoscere il sistema dal profondo potrebbe ...

Governo Lega-M5s - contratto o alleanza? Cambia il nome ma non la sostanza : O Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? […] È solamente il tuo nome a essermi ostile Con la trepida e ingenua Giulietta shakespeariana diventa grande letteratura l’illusione che Cambiando nome alla cosa se ne muti la natura stessa. Con tutto il seguito di manipolazioni della realtà a venire – per cui i conquistadores spagnoli assolvevano il massacro degli aztechi in quanto costoro praticavano sacrifici umani – fino alle ...

Lega e M5S - dopo il contratto di governo quello di desistenza : non oscuriamoci i ministri : Mai rubarsi la scena, mai invadere le competenze degli altri. E se questo vale per i due leader della maggioranza al governo, a maggior ragione deve valere per i singoli ministri leghisti e pentastellati. Un esempio concreto di questo metodo concordato si è avuto giovedì scorso, quando Matteo Salvini è arrivato all’Assemblea generale della Confcomm...

Governo : interpellanza Pd - Salvini riferisca su contratto con Russia Unita : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – ‘Cosa pensa il presidente del Consiglio dell’accordo stipulato tra il leader della Lega Salvini, oggi ministro dell’Interno, e l’esponente del partito Russia Unita Zhleznyak? E’ a conoscenza Giuseppe Conte del fatto che questo ‘partenariato paritario e confidenziale’, come si esplicita nel documento, prevede lo scambio continuo di documentazione tra i due movimenti ...

contratto di governo Lega-M5s : più lontano il mondo dei sogni : Il realismo irrompe nella narrazione gialloverde. Luigi Di Maio, di fronte alla platea di Confcommercio, si impegna solennemente a sterilizzare l'Iva, evitando che scattino le clausole di salvaguardia. È una mossa ad alto impatto politico. E non solo perché certifica che il cuore pulsante del nuovo governo non batte a palazzo Chigi. In due giorni di dibattito in Aula sulla fiducia, il professor Conte, nel suo sfoggio di vaghezza ...

Governo : Conte - al lavoro subito per attuare contratto : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Possiamo assicurare che lavoreremo da subito per dare un seguito attuativo a quelle anticipazioni che sono Contenute nel contratto di Governo e anche nelle dichiarazioni che ho qui depositato”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera al termine del dibattito sulla fiducia. L'articolo Governo: Conte, al lavoro subito per attuare contratto sembra essere il primo su Meteo Web.

Gli F35 non ci sono nel contratto di governo - ma l’Italia ne ha ordinati altri 8 : Lo scorso 25 aprile l'Italia ha ordinato altri 8 cacciabombardieri. Ma il M5S, nella prima versione del programma, votata sulla piattaforma Rousseau, aveva annunciato tagli al programma per gli F35. Tagli che sono poi scomparsi nella versione definitiva del documento e nel contratto di governo siglato con la Lega. Come si muoverà adesso la neoeletta ministra della Difesa?Continua a leggere

Debito pubblico - storia e dinamiche. Perché il contratto di governo preoccupa i mercati : di Riccardo Pizzorno La nascita del nuovo governo e il “contratto” che ne costituisce il programma, stanno preoccupando non poco i mercati e gli Stati (europei e non solo) che temono l’applicazione di alcune misure di spesa in esso contenute. Il molok che opprime i conti pubblici ha raggiunto i 2mila 324 miliardi di euro ed è pari al 131% del Pil. Numeri che in assoluto e percentuale certificano gli eventi e le politiche economiche della nostra ...

Governo - prime grane su Jobs Act e Ilva. M5s : “Ripristinare art.18”. Lega : “Non è nel contratto”. Resta il nodo acciaieria : Incassata la prima fiducia al Senato, con 171 voti, per il Governo Conte Resta ora da completare l’opera anche a Montecitorio, dove i numeri della maggioranza saranno ancora più ampi. Ma se, pallottoliere alla mano, non c’è alcun rischio per il neo esecutivo targato M5s-Lega, al contrario, a preoccupare la maggioranza ci sono già diversi dossier ben più delicati, dal nodo Jobs Act fino all’Ilva. Temi, cioè, che dividono ancora ...