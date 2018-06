Il centrodestra alla prova | quota sette per la vittoria

Fiducia tecnica - Giorgetti alla guida del centrodestra o ritorno all’asse Lega-5 Stelle : i tre esecutivi possibili per scongiurare i timori sui risparmi : Senza un esecutivo pienamente legittimato dal Parlamento, l’Italia rischierebbe di precipitare in una crisi simile a quella che nel 2011 la portò sull’orlo del baratro

Salvinizzazione continua : il leader leghista iniste con l'opa sul centrodestra puntando alla premiership : "Non mi arrendo. Ci hanno fermato una volta, ma una seconda volta no. Gli italiani ci daranno una grande maggioranza e, Mattarella sì o Mattarella no, faremo il governo". All'indomani dello sfascio totale sul governo con il M5s, Matteo Salvini b alla da solo. Non si accoda alla richiesta di impeachment contro Sergio Mattarella sollevata da Luigi Di Maio: "Io faccio una cosa solo se sono convinto e se la spunto...". continua invece a ...

Salvini : «Da Mattarella attacco alla democrazia. Non so se tornerà il centrodestra » : Il leader della Lega: subito la data del voto o andiamo a Roma. L'impeachment? Adesso mi interessa poco: voglio capire chi c'è dietro a un atteggiamento di questo genere

Salvini : “Governo centrodestra-M5s fino a dicembre. Legge elettorale? Ok anche al premio alla lista” : “Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l’incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l’invito a M5S come fare insieme un governo a tempo per fare poche cose e bene”. Questo Matteo Salvini chiederà al presidente Sergio Mattarella lunedì, come ha anticipato in conferenza stampa a Milano. Il segretario della Lega ha indicato la durata del prossimo governo ...