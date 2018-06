Il braccio di ferro tra Merkel e Trump nella prospettiva di una foto

huffingtonpost

(Di domenica 10 giugno 2018) Tra le migliaia discattate nel weekend a Charlevoix, ce n'è una che meglio di tutte riassume il G7. È l'immagine che ritrae Donaldseduto a un tavolo. Di fronte a lui c'è la cancelliera Angela, che si sporge verso l'interlocutore in una scena che, per certi versi, ricorda un'aula di tribunale.Zweiter Tag des G7-Gipfels in Kanada: spontane Beratung am Rande der offiziellen Tagesordnung.- Day two of the G7 summit in Canada: spontaneous meeting between two working sessions. #G7CharlevoixUn post condiviso da Angela(@bundeskanzlerin) in data: Giu 9, 2018 at 8:53 PDTAccanto alla cancelliera si intravedono il presidente francese Emmanuel Macron e la premier britannica Theresa May. Dall'altro lato, il premier giapponese Shinzo Abe -che appare quasi annoiato- e John Bolton, consigliere dialla Sicurezza nazionale, che guarda interdetto ...