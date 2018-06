I droni salvavita La tecnologia al servizio della salute | progetto dell' Unicef per

La nuova proposta dell'Unicef : 'I droni salvavita consegneranno i vaccini in tutto il mondo' : L'Unicef promuove i " droni salvavita " L' Unicef ha lanciato una richiesta a tutte le compagnie del settore per realizzare un servizio in grado di consegnare i vaccini in tutto il mondo , anche nelle isolette più remote. Il progetto inizierà il prossimo Settembre e vedrà l'utilizzo di alcuni particolari droni nel raggiungere le isolette che compongono la nazione di Vanuatu . L'...

