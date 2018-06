I 97 anni del principe Filippo | sempre tre passi indietro Sua Maestà

Arrigo Boito cento anni senza un maestro del libretto d’opera : Cent’anni fa morì Arrigo Boito. Nato a Padova nel 1842, fu letterato, critico, librettista, compositore. Cosmopolita e poliglotta, fu uno dei giovani intellettuali irrequieti, i cosiddetti “Scapigliati”, che denigravano i languori del romanticismo italiano e il provincialismo della nostra letteratura. Con l’attrice Eleonora Duse, dal 1887 al 1898, intessé un rapporto amoroso e intellettuale intensissimo. Ventiduenne, condensò in quattro punti un ...

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia allo scoperto : deficit - euro e grandi opere - schiaffi a Lega e M5s : Ridurre il debito pubblico , niente deficit , no all' uscita dall'euro e sì alle grandi opere . Il ministro dell'Economia Giovanni Tria parla per la prima volta, intervistato dal Corriere della Sera , e il suo profilo da tecnico sembra cozzare nettamente con le promesse e i toni , elettorali, di chi sostiene il ...

Beve del sapone - paura per un bambino di tre anni : interviene l'elicottero : Tanta paura, ma conseguenze fortunatamente limitate. Sabato pomeriggio a Civitella, intorno alle 17.30, i sanitari sono intervenuti in un'abitazione di viale Martiri Partigiani dove era arrivata la ...

Natam : sabato 16 giugno «Open Day» per il festeggiamento del 45° anniversario : La scelta della politica di diversificazione ha portato l'azienda ad affermarsi nei settori dell'edilizia, dell'estrattivo, del turistico, dell'alimentare e dell'agricoltura, ponendo saldamente come ...

Christian De Sica e Massimo Boldi 'Amici come prima' : via alle riprese del loro film - dopo 13 anni - : Boldi e De Sica si riaffacciano in coppia al mondo del cinema dopo l'ultimo cinepanettone dell'ormai lontano 2005, Natale a Miami. La loro prima collaborazione risale al 1986 con Yuppies - i giovani ...

Christian De Sica e Massimo Boldi 'Amici come prima' : via alle riprese del loro film - dopo 13 anni - : dopo 13 anni di lontananza Massimo Boldi e Christian De Sica saranno di nuovo insieme sul grande schermo. Inziano oggi le riprese della loro nuova commedia 'Amici come prima': il titolo che è già ...

Boxe - Tyson Fury torna sul ring dopo 3 anni! Il Campione del Mondo demolisce Seferi in quattro round : Il ritorno di Tyson Fury era attesissimo ma il suo come-back è durato appena quattro round, il tempo di spazzare via un avversario che ha fatto da semplice sparring partner. L’ex Campione del Mondo WBA, WBO, IBO dei pesi massimi, assente delle scene dal 924 giorni a causa di un noto caso doping (positività a diverse sostanze tra cui nandrolone e cocaina), è riuscito a perdere 50 kg negli ultimi mesi e non ha avuto alcun problema a ...

Giovanni Tria - "Impegno Governo sull'euro"/ Ministro dell'Economia : "Il debito pubblico calerà" : Giovanni Tria, "Impegno Governo sull'euro": il Ministro dell'Economia ha parlato degli obiettivi dell'esecutivo Lega-M5s, "il debito pubblico calerà".(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:43:00 GMT)

Crisi d'asma mentre torna a casa dal funerale della mamma : muore bimba di 11 anni : tornando dal funerale della mamma ha un violento attacco d'asma e muore. Una storia drammatica quella di Syira Coutain-Harebi, una bimba di 11 anni che, tornando a casa dal funerale di sua...

Giovanni Tria - l'inquietante silenzio del ministro dell'Economia su spread e Borsa : il retroscena terrificante : Cauto e 'preoccupato'. In questi giorni di spread alle stelle e crolli in Borsa , l'unico che avrebbe diritto a parlare è Giovanni Tria , il ministro dell' Economia . Che invece tace. Il motivo? L'ha confidato ai suoi più stretti collaboratori e ai colleghi: 'Ogni parola può influenzare i mercati'. Il guaio è che nel governo molti non hanno considerato ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Tagli sull'assegno : in nove anni calo dell'11% (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 giugno. Quota 100 e Quota 41, Marco Leonardi si schiera contro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Vermicino - le lacrime dell’Angelo : “Per anni ho sognato la morte che veniva a prendere Alfredino” : Il 10 giugno del 1981 il piccolo Afredo Rampi, sei anni, rimane intrappolato nelle profondità di un pozzo a Vermicino (Roma). Colpito dalla notizia, Angelo Licheri, un semplice fattorino, si presenta volontario per farsi calare nella cavità. Dopo 40 minuti di tentativi si arrende, per Alfredo non c'è speranza. A 37 anni dai fatti, il fantasma' di quella tragedia tormenta ancora l'Angelo di Vermicino: "Era così facile salvarlo" ripete ancora ...

Vermicino - le lacrime dell’Angelo : “Per anni ho sognato la morte che veniva a prendere Alfredino” : Vermicino, le lacrime dell’Angelo: “Per anni ho sognato la morte che veniva a prendere Alfredino” Il 10 giugno del 1981 il piccolo Afredo Rampi, sei anni, rimane intrappolato nelle profondità di un pozzo a Vermicino (Roma). Colpito dalla notizia, Angelo Licheri, un semplice fattorino, si presenta volontario per farsi calare nella cavità. Dopo 40 minuti […] L'articolo Vermicino, le lacrime dell’Angelo: “Per anni ho sognato la morte che ...

Napoli : danni al terreno di gioco del San Paolo dopo concerto in memoria di Pino Daniele : Il terreno di gioco del San Paolo ha subito diversi danni in occasione del megaconcerto in memoria di Pino Daniele che si è tenuto due giorni fa, ospitando il pubblico anche sul prato. Oggi il Napoli ha effettuato un sopralluogo da cui è emerso che diverse zone del terreno di gioco sono rovinate e dovranno subire una rizollatura, in particolare nei pressi delle panchina. I provvedimenti per il terreno di gioco saranno decisi dall’agronomo ...