Guardiola | ' Non allenerò più il Barcellona'

Yaya Touré : 'A Guardiola Non piacciono gli africani' : ROMA - ' Guardiola finge di non avere problemi con gli africani '. Boom. Yaya Tourè entra a gamba tesa sul suo tecnico. Lo fa senza remore e senza filtri, come fosse una cosa da poco. ' Sono arrivato ...

City - Guardiola annuncia : 'Yaya Touré non resterà con noi la prossima stagione' : L'arrivo al Manchester City nel luglio del 2010, otto stagioni vissute quasi sempre da protagonista in maglia Citizens e adesso il capitolo finale di una storia ricca di successi e soddisfazioni ...

Manchester City - Guardiola : 'United e Chelsea non vogliono la Var in Premier League' : 'Comunque succederà, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo gli arbitri vanno aiutati - le sue parole sull'avvento della Var - Oggi il calcio è più veloce, più rapido. Ancora adesso, per ...

Spende più di Mou - non vince e attacca l'arbitro : Guardiola - è crisi in Europa : ... Guardiola non sa più vincere al di fuori dei confini nazionali , situazione paradossale per uno dei tecnici che hanno maggiormente influenzato e cambiato il mondo del calcio. SPESE FOLLI, ZERO GIOIE ...

City-Liverpool - Guardiola Non si arrende : “Non dobbiamo mollare”. Klopp : “Niente è deciso…” : City-Liverpool- Vigilia di grande emozioni: City-Liverpool. Guardiola e Klopp hanno presentato la sfida in conferenza stampa. Carica e voglia di non darsi per vinti: sono questi i capisaldi di Guardiola in vista della sfida di domani. Klopp fissa l’obiettivo: “Completiamo l’opera”. Guardiola: “NON ABBIAMO BISOGNI DI MOTIVAZIONI SPECIALI…” Pep Guardiola ha dichiarato: “Non servono motivazioni ...

City-Liverpool - Guardiola : 'La rimonta? Serve la partita perfetta'. Klopp : 'Noi favoriti - ma non conta' : 'Domani avremo bisogno di una partita perfetta. Le persone giudicano i risultati, ma la mia squadra sta giocando in modo straordinario, ed è una gioia allenare questo Manchester City: è eccezionale. ...

Mou ai suoi calciatori : “non siete i clown alla festa scudetto del City di Guardiola” : “Non siete i clown alla festa scudetto del City di Guardiola”. Poche parole e Josè Mourinho ha ribaltato il derby di Manchester. A rivelare il ‘discorso’ motivazionale del tecnico portoghese, famoso per la sua capacità di caricare le squadre che allena, e’ stato Chris Smalling, difensore autore del gol del 3-2. A fine primo tempo eravamo delusi, volevamo tornare subito in campo e giocare con orgoglio e penso che lo ...

Premier - Mourinho : "Le parole di Guardiola su Pogba? Non so se abbiano inciso..." : "Ma il calcio non è matematica - dice il tecnico del City ai microfoni di Sky Sport - e noi abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita. Lo United è una squadra di qualità e nel secondo tempo ...

City - Guardiola : “Due mesi fa Raiola mi ha offerto Pogba e Mkhitaryan. Ma non sono un cane?” : City, Guardiola: “Due mesi fa Raiola mi ha offerto Pogba e Mkhitaryan. Ma non sono un cane?” “Due mesi fa Raiola mi ha offerto Pogba e Mkhitaryan”. La clamorosa rivelazione arriva dal tecnico del City Guardiola nella conferenza alla vigilia del derby di Manchester, che potrebbe regalare la Premier ai Citizens. “Lui deve proteggere i […]