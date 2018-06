Griezmann | Futuro? Chiarirò entro sabato

Calciomercato - Griezmann : 'Futuro? C'è tempo'. Ma Messi lo chiama al Barcellona : La Coppa del Mondo per la Francia inizia sabato contro l'Australia, c'è ancora tempo dunque", le parole dell'attaccante dell'Atletico Madrid che lascia così aperte tutte le ipotesi in merito al suo ...

Calciomercato - effetto domino in attacco : ecco il futuro di Griezmann e Aguero : Si avvicina la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool ma intanto si pensa anche al mercato con un incredibile valzer di attaccanti. Novità dalla stampa spagnola ed in particolar modo sul futuro di Griezmann , secondo Catalunya Radio, il 1 luglio il Barcellona pagherà la clausola da 100 milioni di euro. La decisione dopo che lo stesso Barcellona, secondo quanto riferisce El Pais, avrebbe avuto garanzie di non andare incontro ad ...

Griezmann : “futuro? Sto parlando col club - vedremo” : “Sono felice, questo è quello che conta di più. Non so cosa accadrà il prossimo anno, col club stiamo parlando, vediamo”. Sono le parole di Antoine Griezmann, il centrocampista offensivo dell’Atletico Madrid in gol ieri sera all’Emirates Stadium nell’1-1 tra l’Arsenal e i colchoneros nella gara di andata delle semifinali di Europa League disputata a Londra con gli spagnoli in inferiorità numerica per 80 minuti ...