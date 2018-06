Grande Fratello Vip | la nuova concorrente | «Sara Tommasi corteggia Ilary Blasi»

ALESSIA PRETE E MATTEO GENTILI/ Andranno a Temptation Island? La risposta della coppia ( Grande Fratello) : ALESSIA PRETE e MATTEO GENTILI , la coppia del Grande Fratello 2018 pronta a metteresi in gioco a Temptation Island? La risposta della coppia è chiara(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:22:00 GMT)

Grande Fratello Vip - gira una voce : la star caduta in disgrazia che corteggia Ilary Blasi : Pare che Sara Tommasi voglia partecipare al Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi . Riporta Dagospia che la showgirl, 36 anni, appena uscita da un periodo molto difficile, abbia ora una vita ...

Filippo Contri e Lucia Orlando/ Video : in accappatoio a Roma Nord ( Grande Fratello) : Filippo Contri e Lucia Orlando sempre più uniti e innamorati contro il gossip: dopo le foto con Patrizia Bonetti, la coppia si concede una Roma ntica serata a casa di lui (Grande Fratello) .(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Grande Fratello - lite continua : Angelo Sanzio ad Alberto Mezzetti : 'A tarzanello - ma che vuoi' : Il Grande Fratello ha chiuso i battenti da pochi giorni e ancora le polemiche tra gli ex inquilini della Casa non accennano a placarsi. Nell'occhio del ciclone ci finisce anche il vincitore Alberto ...

Grande Fratello Vip 3 - c'è folla di personaggi famosi : ecco i primi 9 concorrenti : Il Grande Fratello 15 ha appena chiuso i battenti e già si sta pensando al cast del Gf Vip , condotto da Ilary Blasi , che andrà in onda da settembre. Ed ecco spuntare i primi nove nomi dei big che ...

Grande Fratello - Angelo Sanzio choc : «Alberto Mezzetti? Ci ha infastidito con la sua puzza di...» : di Emiliana Costa Il Grande Fratello 15 ha chiuso i battenti da pochi giorni e ancora le polemiche tra gli ex inquilini della Casa non accennano a placarsi. Nell'occhio del ciclone ci finisce anche il ...

Grande Fratello 15 - Angelo Sanzio risponde alle critiche di Alberto Mezzetti : "A tarzanello - ma che vuoi!" : Dopo lo sfogo clamoroso in diretta all'indirizzo di Simone Coccia Colaiuta, visto durante la semifinale di questa quindicesima edizione del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, Angelo Sanzio, che, come sappiamo tutti, è noto al pubblico anche con la definizione di Ken Umano italiano, ha risposto per le rime anche ad Alberto Mezzetti, il "Tarzan" di Viterbo, trionfatore di questa edizione. Cosa avrà mai ...