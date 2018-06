Gran Bretagna | Tac alle pecore per ottenere una migliore qualità della carne

“Basta fare figli - siamo troppi”/ Gran Bretagna - donne sacrificano maternità per il sovraffollamento globale : Molte donne nei paesi occidentali rifiutano di mettere al mondo dei figli: sono convinte che la Terra sia già troppo popolata e altre persone condannerebbero il nostro pianeta(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:13:00 GMT)

Un sondaggio choc : “In Gran Bretagna 4 milioni di adulti soffrono la fame” : Povertà ed esclusione sociale sono in forte crescita nel Regno Unito. Ci sono circa 4 milioni di cittadini adulti che sono costretti a rivolgersi alla cosiddette banche del cibo degli enti caritativi o a forme di elemosina per sopravvivere. Lo svela un sondaggio commissionato all’agenzia di ricerca D-CYFOR dall’Independent, che mostra che un britan...

MiGranti : smantellato traffico albanesi verso Gran Bretagna : ANSAmed, - MADRID, 7 GIU - Smantellata un'organizzazione per delinquere dedita all'immigrazione illegale di albanesi in Inghilterra, che utilizzava la Spagna come base di partenza. In totale sono ...

Motocross - Mondiale 2018 : Jeffrey Herlings fa doppietta anche in Gran Bretagna e ora scappa in classifica generale : Chi può fermare Jeffrey Herlings? Al momento, si può dire tranquillamente: nessuno. L’olandese della KTM, infatti, sembra non avere rivali in questo inizio di stagione 2018 della MXGP. C’è poco da girarci attorno, soprattutto dopo quanto visto nel Gran Premio di Gran Bretagna di ieri. Per il giovane talento classe 1994 è arrivata l’ennesima doppietta di questo suo incredibile campionato, nel quale sta letteralmente piegando la ...

Gran Bretagna : Pmi costruzioni stabile a 52 - 5 punti a maggio : In Gran Bretagna l'indice Pmi costruzioni è rimasto stabile a quota 52,5 punti nella lettura di maggio. Lo rileva Ihs Markit.

MXGP - GP Gran Bretagna 2018 : Jeffrey Herlings fa doppietta anche a Matterley Basin e fa infuriare Tony Cairoli : Se in Gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna della MXGP Jeffrey Herlings aveva vinto con un contatto netto ai danni di Tony Cairoli, nella seconda manche ha preferito beffarlo con un sorpasso all’ultimo giro per completare la sua ennesima doppietta di questa incredibile stagione. L’olandese della KTM, infatti, è alla terza doppia vittoria consecutiva e ne ha sei in totale. Il suo margine su Tony Cairoli, secondo in entrambi i round, ...

Motocross - GP Gran Bretagna MX2 2018 : Pauls Jonass domina a Matterley Basin - Jorge Prado (2°) deve arrendersi : Pauls Jonass domina la scena nell’appuntamento britannico di Matterley Basin (Gran Bretagna), del Mondiale 2018 di Mx2. L’alfiere della KTM ha fatto proprie gara-1 e gara-2 con estrema sicurezza, facendo valere la legge del più forte anche in questo round. Niente da fare per il rivale n.1 in graduatoria generale, lo spagnolo Jorge Prado, che pur cercando di mettere in difficoltà il lettone nel corso della seconda run, poco ha potuto ...

VIDEO Jeffrey Herlings tocca Antonio Cairoli! Manovra brutale e contatto fatale - il siciliano cade e addio vittoria nel GP Gran Bretagna : Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings erano in piena bagarre per la vittoria nella gara-1 del GP di Gran Bretagna 2018, prova valida per il Mondiale MXGP 2018. Mancavano due giri al traguardo, il siciliano difendeva la prima piazza ma è stato attaccato duramente dall’olandese e poi i due sono entrati in contatto: una Manovra molto dubbia da parte del leader della classifica generale che ha portato alla caduta del siciliano. Tony si è rialzato ...

Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2018 : Jeffrey Herlings vince gara-1 col giallo! Antonio Cairoli secondo dopo un contatto tra i due : Jeffrey Herlings si è aggiudicato gara-1 del GP di Gran Bretagna ma il suo successo farà discutere. L’olandese ha battuto Antonio Cairoli al termine di un duello che ha infiammato gli ultimi minuti di gara e che ha vissuto il suo culmine nel contatto che ha visto cadere il pilota messinese e involarsi verso la vittoria il leader del Mondiale. Un incidente che chiaramente non è andato giù a Tony, come ha dimostrato il freddo saluto tra i ...

