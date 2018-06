Gp del Canada | vince Vettel e torna leader del Mondiale

F.1 - GP del Canada - La Ferrari di Vettel trionfa a Montréal : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota tedesco della Ferrari ha condotto la corsa dal primo all'ultimo giro: una gara all'apparenza facile, nella quale Sebastian ha dovuto gestire il suo vantaggio sugli avversari diretti. Grazie a questa vittoria, la numero 50 in carriera, Vettel torna in testa al Mondiale. Seconda posizione per Valtteri Bottas, che salva la giornata della Mercedes ...

Incidente Stroll-Hartley/ Video Formula 1 : si “agganciano” e la Toro Rosso quasi decolla (Gp del Canada 2018) : Incidente Stroll-Hartley, Video Formula 1: errore o foratura per il pilota Williams? Il dubbio resta ma sta di fatto che il collega della Toro Rosso non sembra avere colpe (Gp del Canada)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:51:00 GMT)

GP del Canada - la Ferrari di Vettel in testa dopo il via - precede Bottas e Verstappen : 18° giro - Si ferma anche Ricciardo che riesce a rientrare davanti ad Hamilton guadagnando una posizione. 17° giro - Al rientro in pista l'inglese deve difendersi da Leclerc che arriva...

F1 – Si spengono i semafori a Montreal - Vettel resta in testa e Raikkonen perde una posizione : ecco la partenza del Gp del Canada [VIDEO] : Adrenalina che sale, cuore che batte forte in gola e i semafori che si spengono: ecco la partenza del Gp del Canada Si alza il sipario sul settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, in programma sul circuito di Montreal. Spettacolo ed emozioni ieri nelle qualifiche, adrenalina e suspance oggi per il Gp del Canada, che vede in prima sulla griglia di partenza la Ferrari di Vettel e la Mercedes di Valtteri Bottas. Quarta posizione invece per ...

F1 – Ciara incanta il paddock di Montreal : la bellissima cantante ai box Mercedes al Gp del Canada [GALLERY] : Bella come il sole, Ciara incanta il paddock di Montreal: la sensuale cantante al Gp del Canada E’ tutto pronto per il via del Gp del Canada, nuovo appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti si stanno per schierare in griglia di partenza per dare spettacolo in pista. Un appuntamento imperdibile, quello sul circuito di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, al quale tantissime star dello sport, dello spettacolo e della musica amano ...

