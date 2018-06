GP del Canada | la Ferrari di Vettel in testa dopo il via | precede Bottas e Verstappen

F1 – Si spengono i semafori a Montreal - Vettel resta in testa e Raikkonen perde una posizione : ecco la partenza del Gp del Canada [VIDEO] : Adrenalina che sale, cuore che batte forte in gola e i semafori che si spengono: ecco la partenza del Gp del Canada Si alza il sipario sul settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, in programma sul circuito di Montreal. Spettacolo ed emozioni ieri nelle qualifiche, adrenalina e suspance oggi per il Gp del Canada, che vede in prima sulla griglia di partenza la Ferrari di Vettel e la Mercedes di Valtteri Bottas. Quarta posizione invece per ...

LIVE F1 - GP Canada 2018 in DIRETTA : gara. Vettel dalla pole a caccia del successo! Hamilton dovrà rimontare : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, che 40 anni fa mise in mostra tutto il suo talento a bordo della Ferrari T3 vincendo la prima corsa nel Circus, ci sarà grande spettacolo. E’ pensando a Gilles, mai dimenticato dal Cavallino Rampante, che Sebastian Vettel ha posto termine ad un lungo digiuno. Erano infatti 17 ...

F1 - stasera il GP del Canada 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma di diretta - differite e repliche : stasera è in programma il GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale 2018. Si preannuncia una serata davvero avvincente e appassionante per tutti gli appassionati di motori che potranno assistere a una gara emozionante sul circuito di Montreal, uno dei grandi classici del calendario internazionale. Sebastian Vettel scatterà dalla pole position e vuole tornare al successo per recuperare punti preziosi su Lewis Hamilton, chiamato invece a ...

Formula1 GP Canada. L'analisi tecnica della pole di Vettel e delle Ferrari : A fianco del pilota olandese scatterà il campione del mondo in carica che, in questa sessione di qualificazione, non ha saputo esprimere il massimo potenziale della sua vettura. In terza fila un ...

F1 streaming - GP Canada 2018 : come vederlo in tempo reale. Orario e programma della gara : Dopo la strepitosa pole position di Sebastian Vettel di ieri è già tempo del Gran Premio del Canada che, come sempre, regalerà spettacolo ed emozioni. Sul circuito di Montreal il tedesco della Ferrari proverà a riportare al successo la “Rossa” dopo un digiuno di ben 14 anni, dopo aver interrotto quello di 17 anni riguardanti le partenze al palo. L’ex Red Bull, quindi, proverà a non sbagliare il colpo, nonostante si ritrovi ...

F1 – Vettel davanti a tutti - Hamilton dalla seconda fila : la griglia di partenza del Gp del Canada : Sebastian Vettel è il poleman del Gp del Canada, con lui dalla prima fila c’è Bottas: la griglia di partenza del settimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno Dopo 17 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position in Canada. Sebastian Vettel con il tempo migliore delle qualifiche, sul circuito di Montreal, è infatti il poleman di giornata e domani partirà dalla prima casella sulla griglia di partenza. Seguiranno al ...