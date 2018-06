: #F1: Gp del Canada; trionfa la #Ferrari di Vettel, secondo Bottas con la Mercedes, terzo Max Verstappen su Red Bull - TgLa7 : #F1: Gp del Canada; trionfa la #Ferrari di Vettel, secondo Bottas con la Mercedes, terzo Max Verstappen su Red Bull - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: #F1 #CanadianGp Vettel trionfa in Canada e torna leader del Mondiale. Sul podio Bottas e Verstappen, solo 5/o Hamilton,… - caneparialex : RT @Agenzia_Ansa: #F1 #CanadianGp Vettel trionfa in Canada e torna leader del Mondiale. Sul podio Bottas e Verstappen, solo 5/o Hamilton,… -

Sebastianconduce dal primo all' ultimo giro il Gp dele si aggiudica una gara che lo porta al comando del mondiale grazie al 5° posto di Lewis Hamilton. Per il ferrarista 121punti, 120per il portacolori Mercedes. Sul podio Bottas (sempre 2° senza rischi) e Verstappen. Quarto Ricciardo, sesto Raikkonen. Poche curve dopo lo start incidente, senza conseguenze per il beniamino di casa Stroll che centra Hartley.Ricciardo supera ai box Hamilton (che anticipa il cambio) e tiene la posizione.(Di domenica 10 giugno 2018)