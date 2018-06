Governo | Tria | “Eviteremo condizioni che spingano a uscita dall’euro Flat tax e pace

Tria : posizione Governo chiara - non si discute di uscita dall'euro : Roma, 10 giu. , askanews, 'La posizione del Governo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall'euro'. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in una intervista al Corriere della sera. 'Il Governo ha spiegato è determinato a impedire in ogni modo che si materializzino condizioni di …

Tria : 'Posizione Governo unanime - non si parla di uscire dall'euro' : Sulla moneta unica "la posizione del governo è netta ed unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall'euro". A garantirlo è il neoministro dell'Economia, Giovanni Tria, il quale specifica poi che "i nuovi conti saranno coerenti col fine di ridurre il rapporto debito/Pil". E sulla pace fiscale, secondo il ministro, "finché non si definisce la ...

Il ministro dell’Economia Tria : «Impegno del Governo sull’euro. E il debito calerà» : Il ministro dell’Economia : «La posizione dell’esecutivo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non si risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

Laura Castelli a Sky TG24 : 'Confindustria si fidi del nuovo Governo' - : La deputata M5s, ospite de L'intervista di Maria Latella, ha commentato così le dichiarazioni del presidente degli industriali Vincenzo Boccia. È poi intervenuta sul tema immigrazione: "Ci sono ong ...

Governo - VINCENZO BOCCIA/ Presidente Confindustria : "Stop campagna elettorale - da Conte parole di moderazione" : GOVERNO, il numero uno di Confindustria, VINCENZO BOCCIA: “L’Ilva non si tocca, ora si passi dalle parole ai fatti, sulla flat tax non dobbiamo aumentare debito pubblico"(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:33:00 GMT)

Governo - Boccia (Confindustria) : “Da Conte e Di Maio parole di grande moderazione. Noi pronti al confronto” : Confindustria è pronta al confronto, “a proporre le nostre idee di politica economica”, e soddisfatta perché da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono arrivate “parole di grande moderazione“, ma ora basta campagna elettorale perché “bisogna entrare nei fatti”. Il presidente Vincenzo Boccia parla dal palco del convegno dei Giovani Imprenditori: “Il Governo ora è alla prova su scelte e priorità“, ...

Austria - il Governo chiude 7 moschee e decide l'espulsione di alcuni imam : Giro di vite in Austria contro l'Islam «illecito». Il governo di Vienna ha infatti comunicato la chiusura di 7 moschee e l'imminente espulsione di

Governo - Confindustria Giovani : “Flat tax? No grazie. Bene Jobs act e legge Fornero” - poi ammonisce su Ilva : “Non si scherza” : I Giovani di Confindustria, dal convegno annuale di Rapallo, difendono il Jobs Act che “ha creato 850mila posti di lavoro in più”, è “un risultato positivo, Un risultato importante”. Il presidente dei Giovani Imprenditori, Alessio Rossi, si sofferma sul programma del Governo M5s-Lega e anche sul fisco avverte: “Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la flat tax è ...