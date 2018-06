Governo | sottosegretari e viceministri | spuntano i primi nomi Lega-M5s

Governo - vertice Conte-Salvini-Di Maio/ M5s - “niente manuale Cencelli” : nomine viceministri e sottosegretari : Governo, vertice fra Conte, Di Maio e Salvini: ultime notizie su nomine sottosegretari e viceministri, leader M5s "non useremo manuale Cencelli". Strappo sui parametri Ue (Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:16:00 GMT)

Governo - vertice Conte-Di Maio-Salvini : focus su sottosegretari e viceministri : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha organizzato un vertice con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per accelerare la definizione delle nomine di viceministri e sottosegretari che ...

Governo : Di Maio - oggi vertice per individuare viceministri e sottosegretari : Roma, 10 giu, (AdnKronos) – oggi si riunirà a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio “per individuare” i viceministri e i sottosegretari del nuovo esecutivo. A confermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a ‘In Mezz’ora’ su Rai 3. L'articolo Governo: Di Maio, oggi vertice per individuare viceministri e ...

Governo : Di Maio - oggi vertice per individuare viceministri e sottosegretari : Roma, 10 giu, (AdnKronos) – oggi si riunirà a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio “per individuare” i viceministri e i sottosegretari del nuovo esecutivo. A confermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a ‘In Mezz’ora’ su Rai 3. L'articolo Governo: Di Maio, oggi vertice per individuare viceministri e ...

Governo Conte - nomine ancora al palo per i sottosegretari e le commissioni : Il problema, infatti, è di natura politica ed è strettamente legato innanzitutto alla complessa architettura del completamento della squadra di Governo con la nomina dei sottosegretari che, ha ...

Governo - partita aperta su sottosegretari e viceministri. Tutto rinviato alla prossima settimana : Mentre Antonio Guglielmi , capo Equity Market di Mediobanca, viene citato come possibile direttore generale del ministero dell'Economia. Ma è ancora da sciogliere il nodo delle deleghe pesanti, dalle ...

Torna il totonomi : il Governo al lavoro su 43 nomine tra viceministri e sottosegretari : Sono 43 le nomine che il governo e la maggioranza M5s-Lega dovranno effettuare nei prossimi giorni: 35 sottosegretari e 8 viceministri. Una partita complessa, soprattutto per alcune deleghe chiave come telecomunicazioni, giustizia, economia e servizi segreti. Il risiko delle nomine riguarda anche le presidenze delle commissioni parlamentari e i ruoli di capigruppo dei due partiti.Continua a leggere

Governo Conte - si tratta sui sottosegretari : equilibri delicati tra Lega e M5s : Oggi il Governo di Giuseppe Conte si presenta al Senato per il primo voto di fiducia. Il premier ha preparato il discorso che terrà nell'aula di Palazzo Madama e poi, domani, alla Camera. Subito dopo...

Governo Conte verso fiducia Camere - trattativa su sottosegretari : Roma, 4 giu. , askanews, Domani il Governo di Giuseppe Conte si presenta al Senato per il primo voto di fiducia. Il premier oggi è stato al lavoro nel suo ufficio per preparare il discorso che domani ...

Governo Conte verso fiducia Camere - trattativa su sottosegretari : All'Economia, altro dicastero chiave, la Lega avrebbe messo in campo due nomi , Alberto Bagnai e Claudio Borghi, e altrettanti il M5s , Laura Castelli e Stefano Buffagni, . Una casella delicata e su ...

La squadra di Governo : 8 vice e 35 sottosegretari. Del Re verso gli Esteri : Discorso aperto, invece, per il dicastero dell'Economia con Stefano Buffagni - che ha curato in queste settimane il dossier sulle partecipate - in corsa, oltre a Laura Castelli, per il ruolo di ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca /Rpt : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Settimana decisiva, quella che si aprirà domani, per chiudere la squadra di Governo M5S-Lega con la nomina di viceministri e sottosegretari. Un delicato gioco d’incastri, che agita le due forze politiche al loro interno con immancabili frizioni e mal di pancia, e che dovrebbe chiudersi con 5 viceministri e 20 sottosegretari per il M5S, 3 vice e 15 sottosegretari di nomina leghista. In gioco c’è anche ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca /Rpt : Buffagni, l'uomo del Movimento che ha in mano il dossier' nomine partecipate', potrebbe andare al ministero dell'Economia come vice di ***Giovanni Tria***. Ma quella in via XX Settembre è una casella ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca /Rpt : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Settimana decisiva, quella che si aprirà domani, per chiudere la squadra di Governo M5S-Lega con la nomina di viceministri e sottosegretari. Un delicato gioco d’incastri, che agita le due forze politiche al loro interno con immancabili frizioni e mal di pancia, e che dovrebbe chiudersi con 5 viceministri e 20 sottosegretari per il M5S, 3 vice e 15 sottosegretari di nomina leghista. In gioco c’è anche ...