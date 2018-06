Governo | Marattin Pd | Tria smentisce bugie Salvini-Di Maio

meteoweb.eu

: L'intervento in aula di @marattin (Pd) durante il dibattito sulla fiducia alla Camera e i dubbi dopo gli annunci di… - ilfoglio_it : L'intervento in aula di @marattin (Pd) durante il dibattito sulla fiducia alla Camera e i dubbi dopo gli annunci di… - pdnetwork : L'intervento di @marattin nella discussione sulla fiducia al Governo Conte - FFretta : @marattin @matteosalvinimi @luigidimaio @Corriere Io non riesco ancora a capire bene quali sono le vere intenzioni… -

(Di domenica 10 giugno 2018) Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “L’odierna intervista del ministro dell’economiaal Corriere è un ceffone in faccia a Diche vengono smentiti su tutta la linea economica. In sintesi su Euro, debito, Fornero, flat tax, reddito di cittadinanza,e Dihanno raccontato una sacco diai loro elettori e al Paese. Smentiti anche su mini-bot e Cdp, che rimarrà al di fuori della Pa. Insomma, il ministro tecnico, smonta ad una, ad una tutte le loro fantasiose ricette”. Così in una nota Luigi, parlamentare del Partito Democratico.“Rimane un’altra domanda: Ma come funzionerà esattamente questo? Il premier deve chiedere il permesso ai vice-premier, i quali a loro volta vengono smentiti dal ministro dell’Economia?”, conclude l’esponente del Pd. L'articolo(Pd),...