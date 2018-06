Governo | il ministro Tria blinda l' euro | Non è in discussione | e il debito

Governo - il ministro dell’Interno Salvini : “Femministe pro Islam? Si mettano il burqa. Per alcune sarebbe pure meglio” : “In Italia abbiamo i fenomeni a sinistra che sono femministe e a favore dell’Islam. Mettetevi d’accordo con voi stesse: o fai la femminista o ti metti il burqa. Magari qualcuno starebbe meglio col burqa”. Sono le parole di Matteo Salvini, ministro dell’Interno, a Brescia, venerdì 8 maggio, per la chiusura della campagna elettorale della candidata sindaca Paola Vilardi, avvocata di Forza Italia sostenuta dalla Lega e ...

Giovanni Tria - "Impegno Governo sull'euro"/ Ministro dell'Economia : "Il debito pubblico calerà" : Giovanni Tria, "Impegno Governo sull'euro": il Ministro dell'Economia ha parlato degli obiettivi dell'esecutivo Lega-M5s, "il debito pubblico calerà".(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:43:00 GMT)

Il ministro dell'Economia Tria : "Impegno del Governo sull'euro. Riforme che rispettino bilancio" : Tria: opere pubbliche "volano per la crescita" "Gli investimenti pubblici sono un volano per la crescita di medio e lungo periodo": afferma il neo ministro dell'Economia e preannuncia "una forte ...

Il ministro dell’Economia Tria : «Impegno del Governo sull’euro. E il debito calerà» : Il ministro dell’Economia : «La posizione dell’esecutivo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non si risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

Autonomia - il piano del Governo "Risorse e non solo competenze" Il ministro Stefani ad Affaritaliani.it : governo, intervista di Affaritaliani.it al ministro degli Affari regionali e delle Autonomia Erika Stefani: "Incontro questa settimana i Governatori di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria che mi hanno chiesto udienza. Dobbiamo riprendere le pre-intese..." Segui su Affaritaliani.it

Governo : Musumeci - da ministro per Sud mi aspetto grande collaborazione : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Dal ministro per il Sud mi aspetto tanta attenzione, sostegno e collaborazione. In sei mesi abbiamo messo in circolazione oltre 700 milioni di fondi europei ma entro dicembre dobbiamo certificarne 767milioni". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Mus

Monica Cirinnà - "Governo non si occuperà dei diritti"/ Famiglie Arcobaleno - "Ministro Fontana è contro tutto" : Monica Cirinnà, "Governo non si occuperà dei diritti": la senatrice manifesta preoccupazione per il programma M5s-Lega e i commenti del ministro Lorenzo Fontana(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:35:00 GMT)

Salvini : "centri per rimpatri chiusi"/ Governo M5s-Lega - immigrazione : la ricetta del ministro dell'Interno : immigrazione, salta la riforma di Dublino, Italia soddisfatta, il ministro dell'Interno, Salvini: “Una vittoria per noi”. E' praticamente saltata la riforma per modificare il patto(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:58:00 GMT)

Matteo Salvini contro New York Times : "Fango di poteri forti"/ "Italia - Governo schifoso" - replica il ministro : Matteo Salvini contro New York Times: "Fango dei poteri forti". "governo M5s-Lega schifoso", la replica del ministro dell'Interno sull'attacco del quotidiano Usa(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Governo - Renzi a Salvini : “Attento alle parole - ora è ministro”. Smorfie e complicità tra Di Maio e il leader della Lega : Nel suo intervento in aula al Senato, durante la discussione che precede il voto di fiducia, Matteo Renzi si è rivolto direttamente a Matteo Salvini, che lo ha guardato sorridendo, seduto accanto al premier Conte e a Di Maio. “Mi colpisce che lei abbia utilizzato l’espressione ‘la pacchia è finita’ riferendosi ai migranti. Ma io le chiedo questo, da padre a padre: stia attento alle parole, perché lei non è più solo un ...

Pietro Bartolo - medico di Lampedusa : «Ministro Salvini - adesso metta il cuore nel Governo» : Quando risponde al telefono, Pietro Bartolo (reso noto dal documentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi) è ancora sul suo motorino. Come ogni giorno viaggia nella sua Lampedusa, per offrire assistenza medica a chi arriva sull’isola. Non si ferma mai Lo richiamo appena rientra a casa. Ha ancora il respiro affannato. «Ho poco tempo, il mio telefono non si ferma mai. Ma adesso mi siedo e ci sono. Ogni testimonianza è importante». Soprattutto ...