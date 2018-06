Governo | Grillo | “Ti batte il cuore? Lo Stato dovrebbe darti il reddito di cittadinanza

Giulia Grillo : 'Vaccini citati nel Contratto' - ma non sembrano una priorità del Governo : Vaccini e finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, temi delicati che raccontano bene come Giulia Grillo al Ministero della Sanità non avrà un compito semplice. La donna, scelta da Giuseppe Conte per il suo Governo, si approccerà al delicato ruolo con la duplice veste di 'politico' e di 'tecnico'. Oltre ad essere, infatti, un'esponente del Movimento Cinque Stelle è anche un medico legale. Conoscere il sistema dal profondo potrebbe ...

[Il retroscena] Legittima difesa - taglio delle pensioni d'oro - centri per immigrati e pax fiscale : le prime quattro mosse del Governo grillo-... : Nel primo giorno di operatività, il premier Conte va in Canada per il G7 " con il simbolo di tutti gli sprechi, il volo di Stato " e Luigi Di Maio incanta la platea della Confcommercio a suon di ...

Vaccini - la neo-ministra Grillo : “Sono nel contratto - agiremo con il Governo” : Il neo-ministro della Salute Giulia Grillo si è insediata dopo un colloquio con il suo predecessore Beatrice Lorenzin. E rilancia il tema dell'obbligatorietà dei Vaccini, che potrebbe essere abolita come lascia intuire il contratto di governo: "I Vaccini sono parte del contratto e su questo agiremo in sinergia con il resto del governo".Continua a leggere

Grillo di lotta - M5S di Governo. "Ormai non sono più populisti" : Intervista al professor Corbetta: "Il comico quando ha creato il Movimento non puntava al potere, ma hanno preso il Palazzo. Restano le contraddizioni tra l'ala movimentista e quella di Di Maio"

Governo : Grillo - ora arriva la parte più difficile - sotto attacco : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “Ieri è stata una giornata incredibile. Abbiamo fatto qualcosa di grande. Non me lo aspettavo, tutto è nato da un grido e ora è diventato qualcos’altro. Quando io e Gianroberto abbiamo iniziato, chi poteva immaginare che un giorno avremmo guidato il Paese. Ma ora arriva la parte più difficile”. Lo scrive su Facebook Beppe Grillo, postando il video del suo intervento ieri a Roma dal palco di ...

Governo LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Di Maio e Grillo - "lo Stato siamo noi" : critiche a Salvini sui migranti : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri.

Beppe Grillo festeggia il Governo : “Arriva un mondo nuovo” : «Questo suono determina la divisione di un mondo che se ne sta andando con un mondo che arranca e sta arrivando», dice Beppe Grillo dal palco della festa M5S suonando una campanella che ricorda quella del passaggio di consegne da un governo all’altro. «C’è un mondo che se ne va, che agonizza, e un mondo che sta arrivando e noi stiamo accelerando»,...

Manifestazione M5s a Roma/ Facebook video - Grillo in piazza : da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa Governo : Manifestazione M5s a Roma oggi, 2 giugno 2018. Anche Beppe Grillo in piazza: da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo. Le ultime notizie sull'evento pentastellato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:03:00 GMT)

Complimenti Renzi - Grillo e Berlusconi : il Governo giallo-verde è tutta colpa vostra : ... sopratutto per fare più deficit di bilancio? Ecco: è quel che faranno Giovanni Tria e Paolo Savona, ministro dell'economia e dei rapporti con l'Europa del governo di Lega e Cinque Stelle. E colui ...

Chi è Giulia Grillo - il nuovo ministro della Salute del Governo M5S-Lega : Il nuovo ministro della Salute del governo M5S-Lega è Giulia Grillo, catanese, 43 anni, laureata in Medicina con una specializzazione in medicina legale e non parente di Beppe Grillo. Il nuovo ministro della Salute è stata un'accesa contestatrice dell'ex ministro Lorenzin e in più di un'occasione si è dichiarata sfavorevole alla reintroduzione dell'obbligo vaccinale.--La capogruppo pentastellata Giulia Grillo è il nuovo ministro della Salute del ...

Nuovo Governo : Grillo non parla - poi quella dedica per Gianroberto Casaleggio : A casa di Grillo rispondono al citofono di non saperne nulla: "Il signor Grillo non c'è, è partito stamattina". Lo riporta il Secolo XIX chiedendosi perché Beppe non parli. Perché non lo fa in un ...

Governo : Grillo - sognare si può : ANSA, - ROMA, 1 GIU - "Si può sognare, lo puoi fare. In alto i cuori!". Lo scrive su twitter Beppe Grillo con chiaro riferimento all'inizio dell'esperienza di Governo del M5S e pubblicando una foto ...