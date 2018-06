Governo | Di Maio | oggi vertice per individuare viceministri e sottosegretari

Governo : Marattin (Pd) - Tria smentisce bugie Salvini-Di Maio : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “L’odierna intervista del ministro dell’economia Tria al Corriere è un ceffone in faccia a Di Maio e Salvini che vengono smentiti su tutta la linea economica. In sintesi su Euro, debito, Fornero, flat tax, reddito di cittadinanza, Salvini e Di Maio hanno raccontato una sacco di bugie ai loro elettori e al Paese. Smentiti anche su mini-bot e Cdp, che rimarrà al di fuori della Pa. Insomma, il ...

Governo - Calenda a Di Maio : "L'obbligo di restituire i fondi pubblici c'è già" : L' ex ministro dello Sviluppo economico fa le pulci all'intervento del leader pentastellato sulle delocalizzazioni

Governo - Conte : “Scarsa autonomia rispetto a Salvini e Di Maio? Sono io che indirizzo la politica dell’esecutivo” : “Cosa risponde a chi la accusa di scarsa autonomia rispetto ai leader della maggioranza che la sostengono?” ha chiesto una giornalista al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di conclusione dei lavori del G7 a Charlevoix, in Canada. “Le forze della maggioranza hanno sottoscritto un contratto che costituisce un rafforzamento dell’autonomia del presidente del Consiglio. Mi assumo la ...

Luigi Di Maio : "Taglio ai vitalizi"/ Governo - "Delibera nelle prossime settimane : studiamo pensioni d'oro" : Luigi Di Maio: "Tagliamo i vitalizi". Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo del Governo M5s-Lega è pronto anche a tagliare le pensioni d'oro: "delibera storica"(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:32:00 GMT)

Duello M5s-Lega per le comunali - gaffe di Di Maio : “I sindaci grillini avranno il Governo dalla loro parte” : Le elezioni amministrative diventano il nuovo momento di tensione muscolare tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Con il primo che parte lancia in resta sul sostegno da parte del governo ai futuri sindaci pentastellati, dimenticando tutti gli altri primi cittadini. Un vero e proprio incidente diplomatico che scatena la polemica con le opposizioni e ...

Amministrative - Di Maio : ‘Sindaci M5s avranno Governo da loro parte’. Meloni : ‘Ricatto’. Martina : ‘Dovete servire tutti’ : “Avere sindaci del M5S vuol dire avere sindaci che avranno dalla loro parte il governo nazionale e potranno parlare con i ministri per risolvere i problemi”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in un video su facebook, in cui dopo aver parlato delle crisi aziendali da affrontare ha fatto il suo in bocca al lupo ai candidati primi cittadini del Movimento nei Comuni che vanno al voto domenica. ...

Governo - Di Maio : "Fermeremo le delocalizzazioni". Boccia : "Basta campagna elettorale" : Il ministro del Lavoro: "Chi delocalizza va fermato, soprattutto se ha preso fondi dallo Stato". Confindustria: "Ora il Paese va governato. Servono scelte. E queste scelte devono essere chiare. Non si ...

