Governo | Di Maio | Calenda? ci eravamo organizzati per passaggio consegne

Governo : Di Maio - sfida è realizzare promesse fatte a italiani : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “La nostra sfida è realizzare le cose promesse agli italiani”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a ‘In Mezz’ora’ sottolineando che nei prossimi mesi “daremo risposte subito” e “nel breve-medio periodo altre”. “Se manterremo le promesse saremo diversi dagli altri, se no saremmo uguali agli altri”, sottolinea il ministro dello Sviluppo economico e ...

Governo - Di Maio : “Vogliamo andare ai tavoli europei per ottenere i margini di bilancio a cui l’Italia ha diritto” : “Il ministro dell’Economia Tria, nello spiegare i nostri punti, ha rappresentato la linea economica di questo Governo. Il nostro obiettivo – e per questo motivo abbiamo chiamato anche Savona e Moavero nel Governo – è ottenere margini per fare investimenti in Italia e fare riforme strutturali anche dal punto di vista del fisco. Ovviamente non tutto dovrà venire da lì, c’è anche la spending review da fare, il piano ...

Di Maio : "Al nuovo Governo non vanno bene gli attuali parametri europei" : "Il ministro Tria ha rappresentato quale sia la linea economica di questo Governo: il nostro obiettivo è quello di andare ai tavoli europei per ottenere dei margini per fare investimenti e riforme in Italia. Noi andremo a quei tavoli come Paese fondatore. Il punto fondamentale è che a noi non stanno bene i parametri attualmente in vigore e abbiamo messo su una squadra per andare a contrattarli", ha dichiarato Luigi Di Maio, ospite ...

Governo - vertice Conte-Di Maio-Salvini : focus su sottosegretari e viceministri : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha organizzato un vertice con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per accelerare la definizione delle nomine di viceministri e sottosegretari che ...

Governo : Di Maio - a vertice non si parla di Commissioni - no interferenze : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Oggi nel vertice con Conte e Salvini non si discuterà di Commissioni parlamentari”. Ad affermarlo è il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio a in ‘Mezz’ora’, precisando che “l’esecutivo non deve intervenire” interferendo con il potere legislativo. L'articolo Governo: Di Maio, a vertice non si parla di Commissioni, no interferenze sembra essere il primo su Meteo ...

Governo : Di Maio - oggi vertice per individuare viceministri e sottosegretari : Roma, 10 giu, (AdnKronos) – oggi si riunirà a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio “per individuare” i viceministri e i sottosegretari del nuovo esecutivo. A confermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a ‘In Mezz’ora’ su Rai 3. L'articolo Governo: Di Maio, oggi vertice per individuare viceministri e ...

Governo : Marattin (Pd) - Tria smentisce bugie Salvini-Di Maio : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “L’odierna intervista del ministro dell’economia Tria al Corriere è un ceffone in faccia a Di Maio e Salvini che vengono smentiti su tutta la linea economica. In sintesi su Euro, debito, Fornero, flat tax, reddito di cittadinanza, Salvini e Di Maio hanno raccontato una sacco di bugie ai loro elettori e al Paese. Smentiti anche su mini-bot e Cdp, che rimarrà al di fuori della Pa. Insomma, il ...

Governo - Calenda a Di Maio : "L'obbligo di restituire i fondi pubblici c'è già" : L' ex ministro dello Sviluppo economico fa le pulci all'intervento del leader pentastellato sulle delocalizzazioni

Governo - Conte : “Scarsa autonomia rispetto a Salvini e Di Maio? Sono io che indirizzo la politica dell’esecutivo” : “Cosa risponde a chi la accusa di scarsa autonomia rispetto ai leader della maggioranza che la sostengono?” ha chiesto una giornalista al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di conclusione dei lavori del G7 a Charlevoix, in Canada. “Le forze della maggioranza hanno sottoscritto un contratto che costituisce un rafforzamento dell’autonomia del presidente del Consiglio. Mi assumo la ...

Luigi Di Maio : "Taglio ai vitalizi"/ Governo - "Delibera nelle prossime settimane : studiamo pensioni d'oro" : Luigi Di Maio: "Tagliamo i vitalizi". Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo del Governo M5s-Lega è pronto anche a tagliare le pensioni d'oro: "delibera storica"(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:32:00 GMT)

Primo test per il Governo in oltre 700 comuni : nuova gaffe di Di Maio : ... tra cui l'ex ministro Claudio Scajola, che corre in solitaria sostenuto da quattro liste: una faida politica ma anche familiare, visto che a sfidarlo c'è il candidato del centrodestra Luca Lanteri, ...

Duello M5s-Lega per le comunali - gaffe di Di Maio : “I sindaci grillini avranno il Governo dalla loro parte” : Le elezioni amministrative diventano il nuovo momento di tensione muscolare tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Con il primo che parte lancia in resta sul sostegno da parte del governo ai futuri sindaci pentastellati, dimenticando tutti gli altri primi cittadini. Un vero e proprio incidente diplomatico che scatena la polemica con le opposizioni e ...

