Governo | Conte | “Scarsa autonomia rispetto a Salvini e Di Maio? Sono io che indirizzo la

Governo Conte - il primo senza iscritti al Ppe : pronto lo scontro tra europeisti e sovranisti : Non ottiene il record di voti sulla fiducia nei due rami del Parlamento, non è il primo Governo senza indagati tra i ministri – per ora – ma sicuramente l’esecutivo Conte espressione...

Conte zittisce Salvini : “Il Governo non ritiene che le Ong siano il problema” : Il premier Giuseppe Conte “zittisce” il Ministro Matteo Salvini. “Il Governo non ce l’ha con le Ong, non ritiene che

G7 - Conte : «Trump contento del Governo. Sul commercio c’è l’accordo» : Il premier torna a parlare dal G7: «Mosca isolata non conviene a nessuno». Conferma di aver ricevuto l’invito alla Casa Bianca e annuncia: «Trovato accordo sul commercio»

Governo - VINCENZO BOCCIA/ Presidente Confindustria : "Stop campagna elettorale - da Conte parole di moderazione" : GOVERNO, il numero uno di Confindustria, VINCENZO BOCCIA: “L’Ilva non si tocca, ora si passi dalle parole ai fatti, sulla flat tax non dobbiamo aumentare debito pubblico"(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:33:00 GMT)

L'editore del Foglio contesta in prima pagina la linea del giornale sul Governo : “Chi si mette così strenuamente di traverso al radicale cambiamento di metodo e di obiettivi del governo Cinque stelle-Lega sembra però ignorare che un’alternativa a medio termine è quasi impossibile. Dato che l’opposizione attuale, Pd e Forza Italia, appare sempre più destinata a essere insignificante, sia nei numeri che nei contenuti. Un declino che diventa anche un inaspettato collante per la ...

Governo : lunedì Conte nelle zone terremotate : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì 11 giugno visiterà le zone terremotate del Centro Italia. Alle ore 11 e 45 il premier sarà ad Amatrice, alle 13 e 40 ad Accumoli e alle 14 e 50 ad Arquata del Tronto. L'articolo Governo: lunedì Conte nelle zone terremotate sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - Boccia (Confindustria) : “Da Conte e Di Maio parole di grande moderazione. Noi pronti al confronto” : Confindustria è pronta al confronto, “a proporre le nostre idee di politica economica”, e soddisfatta perché da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono arrivate “parole di grande moderazione“, ma ora basta campagna elettorale perché “bisogna entrare nei fatti”. Il presidente Vincenzo Boccia parla dal palco del convegno dei Giovani Imprenditori: “Il Governo ora è alla prova su scelte e priorità“, ...

Governo - la vera storia del “super-jet”. La rincorsa anti-casta da Renzi a Conte : Una storia esemplare, che racconta come poche altre lo spirito del tempo, le vanità e le demagogie di questa stagione. Tutto ebbe inizio nel luglio del 2015. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi confidò ai giornalisti: «Ad ottobre andremo in Sudamerica con un aereo più grande, con il wi-fi, l’abbiamo già ordinato...». ...

Governo - l’editore del Foglio scrive al Foglio : “Dar fiducia a Conte - le critiche arrivano da consorterie di interessi” : L’editore del Foglio contro la linea del Foglio. Valter Mainetti, presidente di Sorgente Group che edita il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, ha inviato una lettera pubblicata sull’edizione di sabato – insieme alla risposta di Cerasa – con il titolo “La voce del padrone“. Mainetti si schiera a favore di una “apertura di credito” nei confronti del Governo Conte. E sostiene che dietro “le ...

Governo Conte e fuga di capitali : i dati di Banca d'Italia : In questo caso è difficile immaginare come possa essere evitata la ristrutturazione del debito italiano', ha scritto la Reinhart sul sito di politica ed economia internazionale Project Syndicate. ...

Conte - Governo esercita i poteri speciali sull’azienda per cui il premier firmò una consulenza (9 giorni prima della nomina) : Conflitto di interessi scampato, almeno formalmente. Resta, sullo sfondo, la questione di opportunità. Giovedì – in assenza del premier partito per il G7 del Canada – il secondo consiglio dei ministri del governo Conte ha deciso di esercitare i poteri speciali (“golden power“) sulla modifica della governance di Retelit spa “derivante dall’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2018“. L’esecutivo imporrà ...

Governo Conte - il “debutto” internazionale di Savona : “Indispensabile rafforzare il mercato comune dell’Ue e l’euro” : Il rafforzamento del mercato comune europeo e dell’euro. E’ il punto di partenza di Paolo Savona, ministro per gli Affari europei del Governo Conte e epicentro dello scontro istituzionale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i due partiti di maggioranza per la sua iniziale indicazione come ministro per l’Economia in una prima versione della squadra dell’esecutivo. “Due pilastri su cui si fonda ...

Governo Conte - è il momento delle nomine : il toto-viceministri - : Dopo il giuramento dei ministri di Lega e Movimento 5 stelle è il momento di scegliere i viceministri, i sottosegretari e i presidenti delle commissioni parlamentari per far partire la macchina di ...