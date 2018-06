Google | il doodle è dedicata alla festa dei nani da giardino

LA STORIA DEI NANI DA GIARDINO/ Google li omaggia col Doodle : in Francia nasce il Fronte di Liberazione : La STORIA dei NANI da GIARDINO, Google omaggia con il Doodle di giornata i protagonisti delle fiabe. Presenti online sul noto motore di ricerca dei divertenti giochi in flash.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 14:07:00 GMT)

La storia dei nani da giardino/ Google omaggia col Doodle i protagonisti delle fiabe : La storia dei nani da giardino, Google omaggia con il Doodle di giornata i protagonisti delle fiabe. Presenti online sul noto motore di ricerca dei divertenti giochi in flash.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 11:09:00 GMT)

Google dedica il Doodle di oggi ai nani da giardino - con catapulta - - : Dal XIX secolo in Germania al prato virtuale: è con un'animazione e un gioco che il motore di ricerca celebra gli gnomi dei giardini di tutto il mondo, resi famosi da cartoni animati e film

Festa dei nani da giardino : ecco cosa celebra oggi il divertentissimo Doodle di Google : Date uno sguardo ai giardini lussureggianti della Germania, e potreste vedere un “Gartenzwerg” con un cappello rosso: oggi Google celebra con un Doodle la “Festa dei nani da giardino”, una giornata dedicata a queste piccole statue e al loro ruolo nella storia tedesca. Le rappresentazioni di gnomi sono apparse nell’Anatolia del XIII secolo e sono riemerse nell’Italia del XVI secolo. Il comune nano da giardino è ...

Festa dei nani da giardino : ecco cosa celebra oggi il divertentissimo doodle di Google : Date uno sguardo ai giardini lussureggianti della Germania, e potreste vedere un “Gartenzwerg” con un cappello rosso: oggi Google celebra con un doodle la “Festa dei nani da giardino”, una giornata dedicata a queste piccole statue e al loro ruolo nella storia tedesca. Le rappresentazioni di gnomi sono apparse nell’Anatolia del XIII secolo e sono riemerse nell’Italia del XVI secolo. Il comune nano da giardino è ...

Un doodle di Google per il 2 giugno : Un tricolore che sventola. E' il doodle di google per ricordare le celebrazioni per la festa della Repubblica. 2 giugno, PERCHE' SI FESTEGGIA LA REPUBBLICA

Perchè la Festa della Repubblica si celebra il 2 Giugno? Il Referendum del 1946 e il doodle di Google : Anche google ha deciso di celebrare la Festa della Repubblica che l’Italia festeggia oggi, Sabato 2 Giugno: sulla home page italiana del noto motore di ricerca è infatti online dalla mezzanotte un doodle personalizzato con la bandiera tricolore sventolante. Istituita nel 1947, è Festa nazionale Perchè ricorda il Referendum istituzionale che il 2 e 3 giugno 1946 sancì la nascita della Repubblica. Fu una delle tornate elettorali più sentite ...

Google ricorda con un doodle la Festa della Repubblica : ecco perché si celebra il 2 Giugno : Oggi, 2 Giugno, si celebra la Festa della Repubblica per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Il giorno si riferisce alla data del referendum istituzionale del 1946, avvenuto il 2 e il 3 Giugno. In quei due giorni votarono per la prima volta anche le donne: fu la prima volta nella storia italiana in cui si svolsero delle votazioni a suffragio universale. Il referendum mise così fine al Regno d’Italia e fece nascere la Repubblica ...

Søren Sørensen - il doodle di Google in onore del padre del pH : Il chimico danese morto nel 1939 introdusse la scala di misura dell'acidità delle soluzioni acquose

Søren Sørensen - il doodle di Google in onore del padre del pH : Il chimico danese morto nel 1939 intrudusse la scala di misura dell'acidità delle soluzioni acquose

Un doodle di Google per Søren Sørensen - il papà del pH : Indietro 29 maggio 2018 2018-05-29T09:39:10+00:00 ROMA – E’ dedicato a Søren Sørensen il nuovo doodle di Google interattivo. Al chimico danese si deve l’introduzione nel 1909 del termine “potenziale idrogenionico”, o pH (dal latino pondus hidrogenii) e della relativa scala di misura dell’acidità o della basicità di una soluzione acquosa. Nato ad Havrebjerg il 9 […] L'articolo Un doodle di Google per Søren Sørensen, il papà del pH proviene ...

S.P.L. Sørensen / Chi è il chimico che ha inventato la scala del pH omaggiato dal doodle di Google : S.P.L. Sørensen: il suo nome non dirà molto, ma basta dire che è stato proprio lui l'inventore della scala del pH per chiarirne l'importanza. Oggi Google gli dedica un doodle interattivo.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:37:00 GMT)

Chi era S.P.L. Sørensen - lo scienziato celebrato da Google con un bellissimo doodle animato e interattivo : Google ha deciso di celebrare oggi Søren Peter Lauritz (S.P.L.) Sørensen, scienziato danese nato ad Havrebjerg il 9 gennaio 1868 e morto nella stessa località il 13 febbraio del 1939 a 71 anni. Søren Sørensen è stato il chimico che ha coniato il termine pH (potenziale idrogenionico) nel 1909 introducendo la relativa scala di misura dell’acidità. Il doodle con cui oggi Google lo celebra in gran parte del mondo, da USA e Canada, Messico e ...

Chi era S.P.L. Sørensen - lo scienziato celebrato da Google con un bellissimo doodle animato e interattivo : Google ha deciso di celebrare oggi Søren Peter Lauritz (S.P.L.) Sørensen, scienziato danese nato ad Havrebjerg il 9 gennaio 1868 e morto nella stessa località il 13 febbraio del 1939 a 71 anni. Søren Sørensen è stato il chimico che ha coniato il termine pH (potenziale idrogenionico) nel 1909 introducendo la relativa scala di misura dell’acidità. Il doodle con cui oggi Google lo celebra in gran parte del mondo, da USA e Canada, Messico e ...