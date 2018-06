Google dedica il Doodle di oggi ai nani da giardino | con catapulta

Google Feed sta introducendo nuove pagine tematiche dedicate con articoli correlati : Google Feed, il notiziario di Google che ha sostituito Google Now, sta introducendo delle novità riguardo le pagine tematiche dedicate. L'oggetto dell'articolo nell'angolo in alto a sinistra della scheda è affiancato da un'immagine correlata che rimanda a un altro Feed di articoli a tema. L'articolo Google Feed sta introducendo nuove pagine tematiche dedicate con articoli correlati proviene da TuttoAndroid.

Frida Kahlo : Google inaugura il primo museo virtuale interamente dedicato all’artista messicana : Si chiama “Faces of Frida”, ed è il primo museo virtuale dedicato a Frida Kahlo. Capolavori in altissima definizione, contenuti editoriali esclusivi e documenti inediti che gettano uno sguardo unico, nuovo e tecnologico, sulla vita e le opere di una delle artiste più amate di sempre.Continua a leggere

Frida Kahlo - Google le dedica il più grande museo digitale : La mostra “Frida. Oltre il mito” permetterà ai visitatori del Mudec di Milano di immergersi nel mondo di Frida Kahlo fino al prossimo 3 giugno. Per tutti gli altri, Google Arts and Culture, il portale-app gratuito introdotto a gennaio per rendere più democratica l’arte, ha pensato di dare vita alla più grande raccolta digitale delle opere dell’artista messicana, lavorando con 33 musei di 7 diverse nazioni e radunando la ...

Tutte le novità del Google I/O 2018 dedicate agli sviluppatori : Molte sono state le novità introdotte al Google I/O 2018 dedicata agli sviluppatori Android, in questo articolo andremo a raccoglierle e presentarvele Tutte! L'articolo Tutte le novità del Google I/O 2018 dedicate agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Georges Méliès/ Il Doodle di Google dedicato a un pioniere del cinema (oggi - 3 maggio 2018) : Il Doodle di Google dedicato a Georges Méliès: parigino, considerato l'inventore del montaggio e del cinema horror, viene celebrato il suo film "Alla conquista del Polo"(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 01:30:00 GMT)

1° Maggio 2018 : Google dedica un doodle alla Festa del Lavoro : Oggi, 1° Maggio 2018, Google ha voluto ancora una volta celebrare la Festa del Lavoro con un doodle: l’immagine mostra vari attrezzi impiegati in diversi mestieri. La Festa del Lavoro o Festa dei Lavoratori, nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori per affermare i propri diritti, raggiungere i propri obiettivi, migliorare la propria condizione, senza barriere sociali e geografiche. Per approfondire: Primo Maggio, ...

Google aggiorna la sua app dedicata all’evento I/O : Google ha da poco aggiornato la sua app dedicata al prossimo evento I/O introducendo diverse novità sia sotto il punto di vista estetico che funzionale. L'articolo Google aggiorna la sua app dedicata all’evento I/O proviene da TuttoAndroid.

LG G7 ThinQ avrà - a quanto pare - un pulsante dedicato a Google Assistant : Seguendo l'esempio di Samsung, anche LG G7 ThinQ dovrebbe avere un pulsante fisico dedicato all'attivazione dell'assistente virtuale, in questo caso Google Assistant. L'articolo LG G7 ThinQ avrà, a quanto pare, un pulsante dedicato a Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google saluta Allo per dedicarsi a Chat - una estensione di Messaggi Android : Google annuncia di aver sospeso lo sviluppo di Google Allo per dedicarsi a Chat, un servizio realizzato con gli operatori che sarà integrato in Messaggi Android. L'articolo Google saluta Allo per dedicarsi a Chat, una estensione di Messaggi Android proviene da TuttoAndroid.