Golf | Korhonen domina Shot Master Clock

Golf - European Tour 2018 : Mikko Korhonen domina lo Shot Clock Masters! Lorenzo Gagli e Andrea Pavan ad un passo dalla top 20 : Mikko Korhonen è il dominatore assoluto dello Shot Clock Masters, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Diamond Country Club di Atzenbrugg, vicino Vienna. Il finlandese ha trionfato al termine di un torneo senza storia, in cui non ha fallito un colpo fino alla buca 9 dell’ultimo round, quando ha effettuato il primo bogey a giochi ormai fatti. Korhonen ha concluso il torneo a ...

