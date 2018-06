Gli appuntamenti di domenica 10 e lunedì 11 a Bologna e dintorni | Poggipollini al Biopark

'Insieme con i burattini' : quattro appuntamenti con Gli spettacoli per bambini : In programma un ciclo di spettacoli di burattini delle compagnie Città di Ferrara, Le Teste di Legno e Centro Teatrale Corniani. L'ingresso è libero. La rassegna è organizzata dal Comune di Ferrara ...

Gli appuntamenti di sabato 9 a Bologna e dintorni : Milonga alla Montagnola : ... oltre alla cucina ci saranno cavalieri, armigeri, falconieri e spettacoli per grandi e bambini. REGIONE ...

Be Here. Bologna Estate 2018 - Gli appuntamenti di venerdì 8 giugno : ...//www.BolognaEstate.it/i-giardini-del-baraccano ore 20.30 Orto Urbano 2 Agosto, via Saragozza 142 , lato collina, Prima serata della rassegna Orti d'Arte musica e spettacoli negli orti urbani ...

Zoomarine - fine settimana ricco di appuntamenti per le famiGlie : ... che si occupano da anni di valorizzare i fondali marini con varie missioni e che spiegheranno al pubblico la bellezza, la facilità e la sicurezza di immergersi nel mondo sommerso e vivere quel 72% ...

Moto – Suzuki DemoRide Tour 2018 : tutti Gli appuntamenti : appuntamenti con il Suzuki DemoRide sabato 9 giugno a Viterbo e Bereguardo (PV) e il 10 giugno a Alice Castello (VC) e Cittaducale (RI) Il Suzuki DemoRide Tour continua a proporre la gamma Suzuki con tutti i suoi nuovi modelli, aggiungendo una data in più al ricco calendario di appuntamenti di questo weekend. Un’occasione per effettuare un test ride e valutare le offerte disponibili che Suzuki offre ai suoi Clienti. Questa settimana le tappe ...

L’instore tour di Einar per l’album omonimo - tutti Gli appuntamenti con i firmacopie : il calendario aggiornato : Annunciato l'instore tour di Einar per l'album omonimo che segna il suo debutto discografico dopo Amici di Maria De Filippi: quest'estate il cantante sarà in giro per tutta la penisola per promuovere il disco ed incontrare i fan nelle principali città italiane. Il disco di Einar è uscito lo scorso venerdì 1 giugno per Sony Music Italy, e contiene ben quattro inediti tra cui Non c'è, Salutalo da parte mia e Chi ama non dimentica, presentati ...

Mondiali Russia 2018 : su che canali vederli in tv? Tutti i programmi e Gli appuntamenti su Mediaset - gratis e in chiaro : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio: sarà una rassegna iridata ricca di grande spettacolo e che ci regalerà partite affascinanti e imperdibili, scontri emozionanti tra i migliori giocatori del Pianeta che difenderanno i colori della propria Nazionale con l’obiettivo di regalare una gioia unica e irripetibili a un Paese intero. L’Italia sarà purtroppo assente all’appuntamento dopo aver ...

Mondiale 2018 di Mediaset - tutti Gli appuntamenti TV e Radio : Dal Mundialito 1981 a Russia 2018. I Mondiali di calcio come non si sono mai visti: solo su Mediaset, per la prima volta in assoluto, verranno trasmesse senza canone e senza abbonamento tutte le 64 partite dell’evento sportivo piu` atteso del 2018. Mondiale Mediaset: tv, Radio e web L’offerta Mondiale di Mediaset sara` disponibile, oltre che in tv, anche in Radio, sul web e in mobilita` attraverso siti e app dedicati. Ogni match sara` fruibile, ...

Società - cultura - spettacoli : Gli appuntamenti a Genova e in Liguria giovedì 7 giugno : Un viaggio di esplorazione ai limiti della resistenza umana: la vita segreta degli abissi indagata senza bombole, alla ricerca del legame primordiale fra l'uomo e il mare. Alle 18 nel Galata Museo del ...

Be Here - Bologna Estate 2018 Gli appuntamenti da non perdere di mercoledì 6 giugno : Infine l'offerta di mercoledì si completa con gli spettacoli itineranti in costume d'epoca ideati dall'associazione 8Cento e la visita guidata al Museo della Tappezzeria occasione per visitare il ...

Gli appuntamenti di mercoledì 6 a Bologna e dintorni : Don Carlo : ... via Stalingrado 81, ore 21.30, ingresso libero L'estate di ProBo, il nuovo programma di intrattenimento che porta al Parco Nord musica spettacoli e gastronomia per tutta la famiglia, prosegue con il ...

Il Segreto : dal 19 giugno 2018 raddoppiano Gli appuntamenti quotidiani : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle informazioni su "Il Segreto di Puente Viejo", la serie spagnola che giornalmente tiene compagnia circa due milioni e mezzo di telespettatori. Con l'arrivo dell'estate lo sceneggiato ambientato a Puente Viejo subirà alcuni cambiamenti d'orario, soprattutto perché tra pochi giorni prenderanno il via i Mondiali di Calcio 2018, un'esclusiva di Mediaset. Vediamo dunque In che cosa consistono queste ...

Tornano Gli appuntamenti estivi di caffè scienza che quest'anno saranno itineranti tra i tre comuni dell'Unione Terre dei Castelli : : Il 19 giugno caffè scienza si sposterà alla caffetteria centrale di Marano sul Panaro, territorio del luppolo autoctono, dove si parlerà di "Una pinta di scienza, un aperitivo tra fermentazioni e ...