“Gladiatore in concerto” saluta con oltre 12 mila persone

romadailynews

: Serata ricca di emozioni quella di ieri, 8 giugno, a Roma nella location del Circo Massimo con la prima assoluta it… - maxgobbi : Serata ricca di emozioni quella di ieri, 8 giugno, a Roma nella location del Circo Massimo con la prima assoluta it… - maxgobbi : Roma, grandi emozioni per 'Il Gladiatore in concerto' al Circo Massimo (FOTO-VIDEO) Serata ricca di emozioni quella… - EcoLitoraleTv : Roma, grandi emozioni per 'Il Gladiatore in concerto' al Circo Massimo (FOTO-VIDEO) -

(Di domenica 10 giugno 2018) ‘Il Gladiatore in concerto’, lo spettacolo evento dell’estate romana 2018 che in questi giorni ha catalizzato l’attenzione mediatica, ieri sera ha chiuso i battenti, almeno per quest’anno, perche’ dalle battute appassionate del suo produttore Marco Patrignani, presidente dell’Orchestra italiana del Cinema, dal palco del Circo Massimo, si puo’ pensare che il Gladiatore possa tornare l’anno prossimo nell’arena romana. Russell Crowe, il Colosseo, Francesco Totti, una raccolta fondi di500dollari per la battaglia alla polio, un nuovo ascensore per il Colosseo, tanta musica e12nelle due serate al Circo Massimo sono alcuni degli elementi che hanno caratterizzato ‘Il Gladiatore in concerto’. Il cineconcerto, terminato ieri sera al Circo Massimo, e’ una nuova formula di spettacolo che ...