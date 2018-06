Giovane tenta di aggredire agente : ucciso in casa - poliziotto ferito : Giovane tenta di aggredire agente: ucciso in casa, poliziotto ferito È accaduto a Genova. Un 20enne è morto dopo una colluttazione nel suo appartamento con un agente, ricoverato in codice rosso in ospedale ma non in pericolo di vita. A chiamare la polizia era stata la madre del ragazzo Parole chiave: ...