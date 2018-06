Giovane di 20 anni di origini ecudoriane ucciso da un poliziotto a Genova

Giovane trovato impiccato nel Milanese - si cerca la fidanzata di 21 anni : Un uomo di 31 anni, italiano, è stato trovato morto impiccato nel suo appartamento a Melzo in provincia di Milano. Si sarebbe suicidato. La fidanzata, di 21 anni, risulta scomparsa e i vigili del fuoco hanno attivato le ricerche con l’ausilio della squadra elicottero e i colleghi sommozzatori. Le ricerche si concentrano lungo gli argini del canale ...

Il cuore dei 70enni è più Giovane/ Gli infarti arrivano 10 anni più tardi rispetto al passato : Il cuore dei 70enni è più giovane, gli infarti arrivano 10 anni più tardi rispetto al passato. Grande passo avanti nella malattie cardiovascolari, come spiegano gli esperti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 17:05:00 GMT)

Il cuore dei settantenni è ‘più Giovane’ rispetto a 20 anni fa : Il cuore dei settantenni di oggi ha la stessa salute di quello dei sessantenni di vent’anni fa, con gli infarti e gli ictus che si verificano in ritardo. Lo hanno affermato gli esperti della dalla Società Italiana di Cardiologia geriatrica e dal gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa durante il seminario che si chiude oggi a Roma. Alla base del fenomeno ci sono i migliori stili di vita e la prevenzione primaria. Il trattamento con le ...

Rugby – Il Benetton ingaggia il Giovane terza linea Giovanni Pettinelli : Dal Rugby Calvisano arriva al Benetton il giovane terza linea Giovanni Pettinelli Benetton Rugby è lieto di comunicare l’arrivo in biancoverde di Giovanni Pettinelli, terza linea proveniente dal Rugby Calvisano. Si tratta del quinto innesto in vista della stagione sportiva 2018/2019. Giocatore dalle notevoli qualità tecniche e fisiche, nato a Venezia il 13 marzo 1996, 193cm per 108kg, si è formato nel Lyons Venezia Mestre con cui ha guadagnato ...

Rossi - pole a 39 anni : è il 'meno Giovane' di sempre : Roma, 2 giu. , askanews, Un casco tricolore per commemorare il 2 giugno, l'unità d'Italia ed uno straordinario record. La pole del Mugello rappresenta l'ennesimo record di Valentino Rossi: è il primo ...

C'è stato un suicidio a Santa Ninfa. Si è tolto la vita un Giovane di 28 anni : C'è stato un suicidio a Santa Ninfa. Si è tolto la vita un giovane di 28 anni. Lo riferisce castelvetranonews.it: la vittima si chiamava Giuseppe Giambalvo, e si è tolto la vita in un terreno agricolo ...

Salta la cascata per fare un video - Giovane acrobata muore a 21 anni : Tragedia ad Almese, in provincia di Torino. Artur Cacciolari, brasiliano di 21 anni, artista circense di grande talento e sicuro avvenire del gruppo Sonics, è morto dopo essere caduto nel torrente Messa nella...

Patrizia Pellegrino : “Ho un fidanzato 30 anni più Giovane” : A 55 anni, Patrizia Pellegrino è tornata a sorridere grazie al nuovo fidanzato di 30 anni più giovane. Classe 1962, l’attrice ha alle spalle due matrimoni finiti: il primo con Pietro Antisari Vittori, da cui ha avuto i due figli Tommaso e Arianna, e con cui ha adottato il terzogenito Gregory. Nel 2005 era convolata a nozze con l’imprenditore Stefano Todino, da cui ha divorziato dopo 14 anni d’amore. La fine del matrimonio era ...

Gunther Oettinger chi è?/ Commissario europeo - pro-Merkel - con una fidanzata di 25 anni più Giovane : Gunther Oettinger chi è? Commissario europeo, pro-Merkel, con una fidanzata di 25 anni più giovane. Le sue dichiarazioni sul futuro governo italiano hanno fatto il giro del web(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:39:00 GMT)

Ancona - beve troppo alla festa dei suoi 18 anni : Giovane finisce in ospedale : Le condizioni del ragazzo hanno spinto i familiari a chiamare un’ambulanza dopo la festa durante la quale evidentemente il neo-maggiorenne aveva consumato troppi alcolici: non si è trattato di una semplice ubriacatura, ma di un eccesso che lo ha portato sull’orlo del coma etilico tanto da rendere necessario portarlo in ospedale.Continua a leggere

Porlezza - furiosa lite nella notte Gravissimo Giovane di 27 anni : Grave episodio di violenza ieri sera poco prima della mezzanotte a Porlezza: un giovane di 27 anni è stato trovato in via Caravaggio riverso a terra in una pozza di sangue. Le sue condizioni, apparse ...

“Mamma - ti prego!”. Federica - stroncata da una malore a 35 anni. Il dramma si è consumato in piscina - dove la Giovane madre seguiva la sua grande passione. Un’intera comunità sconvolta : L’acqua come elemento di vita. Di più, era il suo elemento di vita. Tutti i giorni, per anni, a seguire quella striscia nera dipinta sul fondo della piscina. Fino a ieri, quando la sua vita si è interrotta propria dentro quella vasca azzurra. Federica Menotti è morta così, tra incredulità e disperazione, a 35enne.Una notizia che ha sconvolto il mondo del nuoto e due città intere come Aprilia, dove era nata e cresciuta praticando il suo sport ...

“Mamma - ti prego!”. Federica - stroncata da una malore a 35 anni. Il dramma si è consumato in piscina - dove la Giovane madre seguiva la sua grande passione. Un’intera comunità sconvolta : L’acqua come elemento di vita. Di più, era il suo elemento di vita. Tutti i giorni, per anni, a seguire quella striscia nera dipinta sul fondo della piscina. Fino a ieri, quando la sua vita si è interrotta propria dentro quella vasca azzurra. Federica Menotti è morta così, tra incredulità e disperazione, a 35enne.Una notizia che ha sconvolto il mondo del nuoto e due città intere come Aprilia, dove era nata e cresciuta praticando il suo sport ...

“Mamma - ti prego!”. Federica - stroncata da una malore a 35 anni. Il dramma si è consumato in piscina - dove la Giovane madre seguiva la sua grande passione. Un’intera comunità sconvolta : L’acqua come elemento di vita. Di più, era il suo elemento di vita. Tutti i giorni, per anni, a seguire quella striscia nera dipinta sul fondo della piscina. Fino a ieri, quando la sua vita si è interrotta propria dentro quella vasca azzurra. Federica Menotti è morta così, tra incredulità e disperazione, a 35enne.Una notizia che ha sconvolto il mondo del nuoto e due città intere come Aprilia, dove era nata e cresciuta praticando il suo sport ...