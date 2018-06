Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni | è nato Marlo Figlio di Natalia jr | prima foto

Giorgio Mastrota - macché materassi e pentole : la nuova vita del re delle televendite - a 53 anni : Una nuova, clamorosa avventura professionale per Giorgio Mastrota. A 53 anni il re delle televendite, da anni ormai specializzato in pentole e materassi, tornerà sul set. Come scrive in anteprima il sito specializzato Davidemaggio.it l'ex conduttore di Rete4 ed ex marito di Natalia Estrada "farà parte del cast della nuova serie comedy in onda su Fox nel prossimo autunno, ovvero Romolo+Giuly – La Guerra Mondiale Italiana, parodia del dramma di ...