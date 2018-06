Gino Santercole | il nipote di Adriano Celentano è morto Dalla musica alla recitazione

Addio a Gino Santercole - pezzo di storia della musica italiana - : È con Celentano che Santercole debutta nel mondo della musica , prima con i Rock Boys poi con i Ribelli. Nasce un vero e proprio clan che ruota attorno al Molleggiato in vorticosa ascesa , in seguito ...

Morto Gino Santercole - la moglie Melù : «Nella notte mi ha detto "Non sai cosa sta accadendo"» : Se ne è andato nella sua casa romana, per un infarto a 77 anni, Gino Santercole, chitarrista, attore, compositore, autore di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Ex...