: Genova, giovane tenta di aggredire un agente: ucciso in casa #Genova - MediasetTgcom24 : Genova, giovane tenta di aggredire un agente: ucciso in casa #Genova - CyberNewsH24 : #News #Genova, tenta aggredire agente: ucciso - TelevideoRai101 : Genova, tenta aggredire agente: ucciso -

Drammatico epilogo di unto suicidio da parte di un 20enne, colpito a morte da undi polizia intervenuto nella sua abitazione su richiesta della madre. E' successo a. Il giovane, che si era rintanato in camera armato di un grosso coltello minacciando di uccidersi, ha aggredito l'cheva di dissuaderlo, ferendolo con l'arma. Un secondo, intervenuto in soccorso del collega, ha sparato uccidendo il giovane. L'ferito è stato ricoverato in codice rosso.(Di domenica 10 giugno 2018)