Genova | giovane tenta di aggredire un agente | ucciso in casa | ferito il poliziotto

Giovane di 20 anni di origini ecudoriane ucciso da un poliziotto a Genova : Un Giovane di circa 20 anni di origini ecuadoriane è morto ucciso da un agente di polizia intervenuto nella sua casa su richiesta della madre, forse al culmine di una lite. La tragedia è accaduta in una abitazione in via Borzoli a Genova. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, il ragazzo avrebbe estratto un coltello nel tentativo di aggredire l'agente e questi avrebbe reagito sparando.L'agente di polizia rimasto ...