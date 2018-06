Genova | 21enne aggredisce un agente | ucciso nella sua abitazione dalla polizia

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 giugno 2018) Una lite in casa tra madre e figlio degenera e finisce in tragedia a: il giovane, di 21 anni, che dava in escandescenze perchè la sera prima era stato lasciatosua compagna, madre di sua figlia di due mesi, è statointervenuta su richiesta della donna. Unè stato aggredito dal giovane, Jefferson Garcia Tomala, con un coltello e ferito in modo grave ma non è in pericolo di vita.colluttazione il poliziotto è stato anche colpito in modo accidentale da un colpo di pistola sparato da un collega. Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio nel quartiere popolare di Borzoli. Secondo quanto ricostruito, nel tardo pomeriggio la madre di origine ecuadoriana ha chiamato il 118 per chiedere aiuto perchè il figlio stava dando in escandescenze al culmine di una lite. La situazione è però peggiorata, la madre si è impaurita, si è barricata in ...