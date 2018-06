Gemma Arterton | «Fuga per la libertà»

vanityfair

(Di domenica 10 giugno 2018) Ha un aspetto incantevole. «Merito dello yoga, ma questa non sono io. Gli abiti eleganti e i tacchi alti sono un’uniforme che indosso solo in occasioni di lavoro»., 32 anni, rifugge i cliché. Sarà per questo che a Hollywood, dove ha esordito come Bond Girl (in Quantum of Solace) e proseguito con Prince of Persia, non ha avuto vita facile. I produttori volevano trasformarla, si accanivano sul suo aspetto. Abbronzatura, extension, alimentazione, peso: tutto di lei costituiva un problema. Le avevano imposto un personal trainer che la seguisse ininterrottamente e «sono arrivati a scattarmi una foto in palestra per dimostrare che stavo dimagrendo». Dopo essersi più volte sfogata con la stampa, l’attrice ha così deciso di puntare sul cinema d’autore, inglese e francese. Presto vestirà i panni di Marilyn Monroe in It’s Me, Sugar, speciale tv dedicato al making of di A qualcuno ...