Gelato | l' Italia diventa primo produttore dell' Unione europea

Food : Coldiretti - con caldo vola Gelato in Italia - primo produttore Ue : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Con il caldo volano gli acquisti di gelato con il boom di coni e coppette in Italia che con 595 milioni di litri è il primo produttore dell’Unione Europea”. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Eurostat che fotografano un successo dovuto anche alla destagionalizzazione dei consumi dovuta ai cambiamenti climatici in atto e al consumo come pasto alternativo in città ...

La stampa estera torna ad attaccare l'Italia : "Gelato-bomba - pericolo a lungo termine" : "Maneggiare con cura": questo il titolo che campeggia sulla copertina della versione europea...

Gelato - con 2 miliardi di coni e coppette gli italiani affrontano il caldo : Sale la temperatura e scatta l'interruttore che muove la voglia di Gelato. La concomitanza con il lungo ponte del primo maggio chiude il cerchio. L' Osservatorio di SIGEP , fiera mondiale del Gelato ...

Italiani si lanciano su Gelato : consumo stimato 2 mld di coni : Roma, 26 apr. , askanews, Sale la temperatura e gli Italiani si lanciano sul gelato. Secondo l'Osservatorio di Sigep, la fiera mondiale del gelato artigianale, organizzata a Rimini da Italian ...