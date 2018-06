Gelato con macabra sorpresa | compra un gelato e dentro trova un dito

Arriva il Gelato per i cani. Ecco la coppetta con yogurt e carota : Prato, 8 giugno 2018 - «Per noi prima viene viene il benessere degli animali e poi il nostro». Sorride Stefania Scappatura , proprietaria della gelateria ' Gelartico ' in piazza del Collegio mentre ...

Terzo indizio 2018 - puntata 5 giugno : Silvia Caramazza - uccisa e messa nel conGelatore dal fidanzato Giulio Caria : Il Terzo indizio: il programma Il programma si occupa di fatti di cronaca con grande attenzione alle donne e, in particolar modo, alla violenza domestica. Dopo la prima edizione affidata ad ...

L'Economist mette in copertina un Gelato-bomba tricolore. "Maneggiare con cura" : "Maneggiare con cura". Con l'immagine di un gelato-bomba tricolore, le micce già accese. È la copertina scelta dalL'Economist per la sua edizione europea. Un chiaro riferimento alla crisi italiana, non tanto politica quanto strutturale.Secondo il settimanale economico, infatti, nel breve periodo la crisi dovrebbe almeno in parte rientrare, malgrado i segnali allarmanti dei giorni scorsi (spread in crescita e sofferenze sul mercato ...

Caos governo : Cottarelli conGelato. Di Maio apre al Colle : Niente più impeachment - pronto a collaborare : Teleborsa, - Erano stati in tanti a ribattezzare il governo Cottarelli un esecutivo nato, praticamente morto. Certificata l'assenza del voto di fiducia , con lo spauracchio di non incassare neanche un ...

Silvia Caramazza/ La commercialista uccisa dal compagno e nascosta in un conGelatore (Il terzo indizio) : Il terzo indizio condotto da Barbara De Rossi ricostruisce la vicenda di Silvia Caramazza, la commercialista bolognese uccisa nel 2013. Il fidanzato condannato a 30 anni.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:20:00 GMT)

Il Pd si è autoconGelato e non c’è il nuovo segretario : Primo round, Renzi. Apparentemente. I lavori dell’assemblea nazionale, che i suoi oppositori intendevano come luogo della resa dei conti, iniziano in forte ritardo, e con un colpo di scena. Prima che prenda la parola Maurizio Martina, segretario reggente ed aspirante cesaricida, il renzianissimo presidente del partito Matteo Orfini mette ai voti la variazione dell’ordine del giorno. Il punto primo doveva essere l’indicazione ...

Assemblea PD : dimissioni di Renzi nel conGelatore : 16.45 - È un Matteo Renzi "contento" quello che a margine dell'Assemblea nazionale del Pd rivendica l'avere evitato divisioni. Con la decisione sulla guida del partito rinviata a data da destinarsi "ha vinto la linea di chi, come lui, Gentiloni e Minniti, chiedeva di congelare il dibattito interno. L'unità raggiunta sulla pace interna è un risultato importante" dicono ora i Renziani, citati da Tgcom24, che per mostrare le buone intenzioni ...

Cosa significa che il Pd si è autoconGelato e perché non c’è il nuovo segretario : Primo round, Renzi. Apparentemente. I lavori dell’assemblea nazionale, che i suoi oppositori intendevano come luogo della resa dei conti, iniziano in forte ritardo, e con un colpo di scena. Prima che prenda la parola Maurizio Martina, segretario reggente ed aspirante cesaricida, il renzianissimo presidente del partito Matteo Orfini mette ai voti la variazione dell’ordine del giorno. Il punto primo doveva essere l’indicazione ...

Gelato molecolare con Soban : L'appuntamento Mai sentito parlare di Gelato molecolare? Non è scienza ma alta cucina. L'artigiano piemontese Andrea Soban, porta ad Alessandria tutto il gusto e l'innovazione del Gelato in un ...

Assaggio d'estate : il caldo fa volare i consumi di Gelato : Teleborsa, - Con il grande caldo fuori stagione i consumi di gelato fanno registrare un balzo del 30% nell'ultima settimana, rispetto a quella precedente. E' quanto stima la Coldiretti in riferimento ...

Assaggio d'estate : il caldo fa volare i consumi di Gelato : Con il grande caldo fuori stagione i consumi di gelato fanno registrare un balzo del 30% nell'ultima settimana, rispetto a quella precedente. E' quanto stima la Coldiretti in riferimento all'impatto ...

Gelato - Coldiretti : con il caldo consumi cresciuti del 30 per cento : ' La produzione del Gelato nel mondo ha oltre 500 anni di storia - continua la Coldiretti - con le prime notizie che risalgono alla metà del XVI secolo nella corte medicea di Firenze con l'...

Gelato - con il caldo consumi cresciuti del 30 per cento : Con il grande caldo fuori stagione i consumi di Gelato fanno registrare un balzo del 30% nell'ultima settimana rispetto a quella precedente. È quanto stima la Coldiretti, in riferimento all'impatto ...

Coldiretti : il caldo fa volare i consumi di Gelato : Con il grande caldo fuori stagione i consumi di gelato fanno registrare un balzo del 30% nell’ultima settimana, rispetto a quella precedente. E’ quanto stima la Coldiretti in riferimento all’impatto sugli acquisti provocato dal forte innalzamento delle temperature con il boom di coni e coppette in Italia che, con i suoi 595 milioni di litri, è il primo produttore dell’Unione Europea. Un successo – sottolinea la Coldiretti – dovuto anche al ...