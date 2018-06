Gb | principe Filippo compie 97 anni | niente feste ufficiali

Gb : principe Filippo compie 97 anni : ANSA, - LONDRA, 10 GIU - Compleanno senza festeggiamenti pubblici per il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta da ormai oltre sette decenni, che nella sua marcia verso il secolo di vita ...

Il principe Filippo di Edimburgo compie 97 anni : Il Principe Filippo di Edimburgo compie oggi 97 anni. Nato il 10 giugno 1921 è il royal vivente più anziano del mondo. Come da tradizione i festeggiamenti non saranno pubblici ma in forma privata. Sui canali social dei Windsor gli auguri al Principe consorte, titolo ideato dalla regina Elisabetta nel 1957. Kate ...

I 97 anni del principe Filippo - sempre tre passi indietro Sua Maestà : Filippo Mountbatten, duca di Edimburgo, il 10 giugno 2018 compie 97 anni. E li festeggia, come da tradizione, lontano dai riflettori. Probabilmente a Windsor, dove lui e la moglie, la sovrana Elisabetta II, amano trascorrere la maggior parte dei weekend. Gli auguri ufficiali sono arrivati via Twitter («Auguriamo a Sua Altezza Reale il duca di Edimburgo un compleanno molto felice»), dopo che solo ieri, 9 giugno, Filippo aveva saltato la ...

Il principe Filippo lascia l'ospedale dopo l'intervento all'anca - : Il marito di Elisabetta II è stato dimesso dal King Edward VII's Hospital di Londra nove giorni dopo l'operazione. La figlia Anna: "E' in forma"

principe Filippo in ospedale - per oltre una settimana nessuno è andato a trovarlo : oggi con lui solo la figlia Anna : Continua la degenza del Principe Filippo in ospedale. Dopo l'intervento all'anca presso il King Edward Hospital di Londra ,il duca di Edimburgo ha ricevuto la visita...

Gb : principe Filippo operato all'anca : LONDRA, 4 APR - Sollievo per il principe Filippo, 96enne consorte della regina Elisabetta, operato oggi all'anca all'ospedale Edward VII di Londra "con successo", secondo quanto rende noto Buckingham ...

principe Filippo - miglioramenti dopo l'intervento : Migliorano in modo soddisfacente le condizioni di salute del Principe Filippo , duca di Edimburgo che, lo scorso martedì, è stato ricoverato in ospedale per un intervento all'anca programmato. Il duca ...

Terminata con successo l'operazione all'anca del principe Filippo - : Un comunicato di Buckingham Palace precisa che il 96enne Duca di Edimburgo è "a suo agio e in buono spirito". Il consorte della regina si è dimesso dagli incarichi pubblici nell'estate del 2017

Il principe Filippo ricoverato in ospedale : Il principe Filippo, 96 anni, consorte della regina Elisabetta II, è stato ricoverato oggi a Londra per un’operazione all’anca già programmata e che sarà effettuata nella giornata di...

Un’operazione all’anca per il principe Filippo : Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II da oltre 70 anni, è stato ricoverato in ospedale a Londra per un’operazione all’anca. A riferirlo è Buckingham Palace, precisando, per non destare preoccupazione tra i sudditi, che si tratta di un intervento pianificato. Il duca di Edimburgo, 96 anni, così è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra, da sempre il preferito della famiglia reale britannica, e sarà ...

principe Filippo : ricovero per operazione all'anca : Il Principe Filippo , consorte della regina Elisabetta d'Inghilterra nonché il duca di Edimburgo, è ricoverato in ospedale per un' operazione all' anca . Lo riferisce Buckingham Palace, spiegando che ...

Regno Unito - principe Filippo ricoverato/ Londra - il consorte della Regina Elisabetta verrà operato all’anca : Londra, principe consorte Fiippo ricoverato in Regno Unito: il marito della Regina Elisabetta II sarà operato all'anca domani. Ansia per sue condizioni di salute, le ipotesi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:41:00 GMT)

Gb : intervento all'anca per il principe Filippo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Londra - il principe Filippo ricoverato in ospedale per un intervento all'anca : L'intervento è stato programmato da tempo, ma c'è preoccupazione per il 96enne consorte della regina Elisabetta II