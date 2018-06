G7 | Trump | non firmiamo il documento finaleMerkel | Per noi vale la linea

G7 - Trump non accetta il documento finale. Merkel : Per noi è valido | : Il presidente americano su Twitter smonta tutto: si dissocia dalle conclusioni del vertice e definisce Justin Trudeau "un disonesto e un debole". L'Europa prova a smorzare i toni: "Ci atteniamo al ...

G7 - colpo di scena finale. Trump non firma - minaccia dazi e attacca Trudeau : è disonesto : colpo di scena a G7 ormai concluso: Donald Trump in una rabbiosa risposta al premier canadese Justin Trudeau che durante la sua conferenza stampa conclusiva del summit aveva criticato i dazi unilaterali americani, ha ritirato nella notte con una decisione-shock la firma degli Usa dal comunicato congiunto che solo poche ore prima era stato a fatica composto dai sette grandi, minacciando altri dazi contro gli alleati. Un G7 falimentare. ...

Trump attacca Trudeau : «Gli Usa non appoggeranno il comunicato del G7» : Donald Trump scrive in un tweet a sorpresa che gli Stati Uniti non avallano più il comunicato finale del G7 dopo le dichiarazioni false di Trudeau

G7 - Trump non cede su dazi e Russia poi lascia il vertice. Conte anticipa l'accordo sul commercio : 'Non possiamo essere il salvadanaio da cui tutti rubano' dice il presidente Usa. Poi lascia il Canada per Singapore dove il 12 incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un. Al vertice si va verso un ...

Trudeau al G7 inizia senza Trump : "Non aspetto i ritardatari" : "iniziamo, senza aspettare i ritardatari". Così il padrone di casa del G7, Justin Trudeau, ha bacchettato a distanza il presidente Usa Donald Trump, giunto in ritardo ai lavori di apertura della seconda giornata di G7 sulla parità di genere.Poco dopo, mentre Trudeau stava già parlando e tutti erano già seduti al tavolo dei lavori, è arrivato il tycoon che ha preso posto accanto alla direttrice del Fmi Christine ...

Trump : “Si torni al G8 con la Russia” - Conte d’accordo ma poi frena | Ue : “Il G7 non si tocca - Mosca rispetti le regole” : Trump: “Si torni al G8 con la Russia”, Conte d’accordo ma poi frena | Ue: “Il G7 non si tocca, Mosca rispetti le regole” Trump: “Si torni al G8 con la Russia”, Conte d’accordo ma poi frena | Ue: “Il G7 non si tocca, Mosca rispetti le regole” Continua a leggere L'articolo Trump: “Si torni al G8 con la Russia”, Conte d’accordo ma poi frena | Ue: “Il G7 ...

Trump vuole la Russia al G8 - Conte dice sì ma non rompe con Ue. Macron su dazi : troveremo accordo : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

