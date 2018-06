: G7, Trump smentisce comunicato finale - NotizieIN : G7, Trump smentisce comunicato finale - TelevideoRai101 : G7, Trump smentisce comunicato finale - yuzaman : RT @AntonioSocci1: Ma come,.....Tutto l'establishment nostrano accusava il governo Conte di aver rotto con l'alleato Usa solo per aver pros… -

dichiara che gli Usa non avallano più ildel G7 dopo le dichiarazioni di Trudeau. Il presidente Usa attacca duramente il premier candadese per aver definito nella sua conferenza stampadel G7 "Un insulto le tariffe Usa". Perquelle di Trudeau sono "affermazioni false": "visto che il Canada sta caricando tariffe massicce sugli agricoltori, lavoratori e società americane hodi non sostenere il".E poi:i dazi Usa in risposta "saranno del 270% sui latticini"(Di domenica 10 giugno 2018)